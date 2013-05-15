МИД России заявил протест послу США Майклу Макфолу

Майкл Макфол. Фото: ИТАР-ТАСС

15 мая замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом США в России Майклом Макфолом.

Как сообщает пресс-служба МИД России, послу был заявлен протест в связи с попыткой вербовки сотрудника одной из российских спецслужб представителем ЦРУ Райаном Фоглом, работавшим под прикрытием в должности третьего секретаря посольства США в Москве.

Напомним, Фогл был задержан в Москве в ночь на 14 мая контрразведкой ФСБ при попытке вербовки сотрудника российской спецслужбы. У него обнаружили специальные технические средства, инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную сумму денег, а также средства изменения внешности.

В тот же день Фогл был объявлен в России "персоной нон грата", МИД потребовал его немедленного отъезда на родину.