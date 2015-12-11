Жительница Подмосковья пыталась отправить по почте 13 бандеролей со "спайсами"

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В подмосковном Солнечногорске полицейские задержали ранее судимую 33-летнюю жительницу по подозрению в пересылке запрещенных курительных смесей, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Злоумышленница, находясь в почтовом отделении, пыталась отправить 13 бандеролей с наркотическим средством "спайсом", весом более 100 граммов, но была задержана сотрудниками уголовного розыска.

При личном досмотре у задержанной изъяты пакеты и стеклянные колбы с порошком, шприц с раствором, которые направлены на исследование. Оперативники установили, что ранее подозреваемая уже пыталась отправить две бандероли со "спайсами" в почтовом отделении деревни Родумля.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Женщине грозит до двадцати лет тюрьмы.