11 февраля 2014, 13:15

Происшествия

Мужчина без документов пытался прорваться в здание Хамовнического суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Судебные приставы задержали мужчину, который пытался пройти в здание Хамовнического суда Москвы без документов.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Москве, инцидент произошел вечером 10 февраля. Нарушитель пытался прорваться в здание, не имея с собой документов. При этом приставы объяснили ему, что вход в здание суда осуществляется только при наличии паспорта, а за дальнейшие попытки пройти может быть применена физическая сила.

В итоге нарушителя заковали в наручники. В момент задержания один из приставов повредил себе руку.

