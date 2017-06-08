Полиция в Лондоне задержала троих мужчин по подозрению в терроризме

Фото: AP/Sang Tan

Сотрудники полиции Великобритании задержали на востоке Лондона трех человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Уточняется, что нынешние задержания не связаны с совершенным 3 июня терактом в центре Лондона.

Задержаны по подозрению в совершении, планировании или подстрекательстве к совершению террористических актов были мужчины в возрасте 33, 34 и 37 лет. Они находятся под стражей в одном из полицейских участков на юге Лондона. По адресам проживания подозреваемых проводятся обыски.