08 июня 2017, 11:30

Происшествия

Полиция в Лондоне задержала троих мужчин по подозрению в терроризме

Фото: AP/Sang Tan

Сотрудники полиции Великобритании задержали на востоке Лондона трех человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

Уточняется, что нынешние задержания не связаны с совершенным 3 июня терактом в центре Лондона.

Задержаны по подозрению в совершении, планировании или подстрекательстве к совершению террористических актов были мужчины в возрасте 33, 34 и 37 лет. Они находятся под стражей в одном из полицейских участков на юге Лондона. По адресам проживания подозреваемых проводятся обыски.

Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли восемь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

