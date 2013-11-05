В подвале под Дорогомиловским рынком обнаружена незаконная торговля

На Дорогомиловском рынке пресекли нелегальную ночную торговлю

Сотрудники полиции обнаружили под Дорогомиловским рынком незаконную торговую точку, где трудились нелегальные мигранты.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД, в ходе проверки территории рынка оперативники УЭБиПК и сотрудники ОМОН обнаружили в подвале, расположенном под торговой площадью первого этажа, 65 складских помещений общей площадью 1600 квадратных метров, в которых круглосуточно продавались орехи, сухофрукты, специи и сушеная рыба.

По данным полиции, все торговые места в подвальном помещении рынка не были согласованы с управой Дорогомилово и не числятся в утвержденной схеме размещения торговых мест. При этом в подвале разрешены работы, связанные только с фасовкой и перемещением товара. Ночную торговлю там маскировали под складскими процессами, якобы необходимыми для работы рынка.

При этом у продавцов отсутствовали какие-либо документы на продукцию, торговля велась с нарушением правил в антисанитарных условиях, а выручка шла "мимо кассы" рынка.

По предварительным подсчетам, оборот одной подобной торговой точки за ночь составлял от 200 до 300 тысяч рублей.

В ходе проверки в отделы полиции было доставлено 35 иностранцев для установления их личности и законности пребывания на территории России.