Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2013, 10:42

Происшествия

Депутат муниципального собрания района Митино задержан за взятку

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Митино задержан при получении взятки в размере 40 тысяч рублей. С заявлением в правоохранительные органы обратился директор спортивно-досугового центра.

Заявитель сообщил, что чиновник требует от него 50 тысяч рублей, обещая покровительствовать и не проводить проверок.

"Позже выяснилось, что в ходе дальнейших переговоров директора с депутатом последний уже просил платить ему ежемесячно от 30 до 40 тысяч рублей", - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Расследование инцидента продолжается.

Сайты по теме


задержания взятки Митино депутаты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика