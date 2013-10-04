Депутат муниципального собрания района Митино задержан за взятку

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Митино задержан при получении взятки в размере 40 тысяч рублей. С заявлением в правоохранительные органы обратился директор спортивно-досугового центра.

Заявитель сообщил, что чиновник требует от него 50 тысяч рублей, обещая покровительствовать и не проводить проверок.

"Позже выяснилось, что в ходе дальнейших переговоров директора с депутатом последний уже просил платить ему ежемесячно от 30 до 40 тысяч рублей", - сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Расследование инцидента продолжается.