Дебошира сняли с рейса Москва – Симферополь

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Полицейские задержали в аэропорту Домодедово мужчину, который устроил дебош на борту самолета. Пассажир рейса Москва – Симферополь нецензурно ругал бортпроводника и вел себя агрессивно, сообщает Агентство "Москва".

Дебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. Мужчина был пьян. Его привлекли к административной ответственности.

Что касается авиалайнера, то на полете этот инцидент никак не отразился. Самолет вылетел в пункт назначения без каких-либо задержек.

Напомним, в апреле полиция вывела русскоговорящего пассажира из самолета авиакомпании Emirates, прибывшего в Домодедово из Дубаи, в связи с жалобой экипажа на его поведение.

В ходе полета мужчина в компании с другими пассажирами распивал спиртные напитки, а во время посадки не подчинялся требованиям экипажа. Капитан корабля, как он уведомил по громкой связи пассажиров, был вынужден обратиться к полиции.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.