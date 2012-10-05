Заболевшие в Таиланде россияне доставлены в Москву

Самолет МЧС доставил в "Домодедово" четырех российских туристов из Тайланда. Все они получили различные травмы и заболевания, находясь на отдыхе. Из аэропорта пострадавших доставили в столичные клиники

Сегодня ночью борт МЧС РФ доставил в Москву заболевших в Таиланде россиян. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления информации министерства. Он уточнил, что самолет Ил-62 приземлился в аэропорту "Домодедово" в 1.43 по местному времени.

Среди прибывших в Россию бортом МЧС 27-летняя москвичка Валентина Мишенкова. Она заболела лихорадкой денге во время отдыха в Таиланде. Девушка была госпитализирована на острове Самуи 24 сентября. Мишенкову сопровождает ее муж Евгений.

Доставлена в Москву и 24-летняя Анастасия Матвеева, находившаяся в одной из больниц Бангкока с тем же диагнозом - лихорадка денге. Переносчиком этого тропического заболевания является дневной полосатый комар. Денге сопровождается высокой температурой, могут происходить подкожные кровоизлияния и часто возникают осложнения.

Борт МЧС привез в столицу 49-летнего Николая Езепова. Мужчина получил тяжелые травмы несколько месяцев назад в результате несчастного случая. Также самолет вывез 59-летнего Урала Хуснулина из Башкирии, состояние здоровья которого резко ухудшилось после нескольких недель пребывания в Таиланде.

До посадки в Бангкоке самолет МЧС летал в город Хо Ши Мин в южном Вьетнаме, где должен был принять на борт россиянина, тяжело пострадавшего в ДТП с мотоциклом. Однако к моменту прилета самолета россиянин скончался от полученных травм.