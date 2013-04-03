Заболеваемость туберкулезом в Москве в 3 раза ниже, чем по России

Фото: ИТАР-ТАСС

Число больных туберкулезом в Москве в 2,8 раза меньше, чем в среднем по стране. Столица в настоящее время относится к регионам с наиболее низкими эпидемиологическими показателями по этому заболеванию, рассказал замглавы департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, это объясняется поддержкой местных властей и многолетней плановой работой ведомства и противотуберкулезной системы в целом. Недавно было принято решение объединить 17 противотуберкулезных учреждений с городским Научно-практическим центром борьбы с туберкулезом. По мнению чиновника, это позволит еще больше улучшить ситуацию.

Кроме того, в Москве сейчас разрабатываются методы интенсивной химиотерапии, которые позволяют добиться прекращения бактериовыделения у больных туберкулезом за 1,5-2 месяца. Как отметил главный терапевт департамента здравоохранения Владимир Тюрин, уже разработана методика, позволяющая в 72 процентах случаев предсказывать развитие побочных реакций у пациента, что дает возможность применять меры по их купированию.

На сегодня в Москве работает 502 врача-фтизиатра в 8 противотуберкулезных учреждениях, сообщает информационный центр столичного правительства. Как рассказала главный фтизиатр Научно-практического центра Елена Богородская, благодаря их успешной работе в прошлом году за ненадобностью было сокращено более 750 коек в стационарах.

Всего в 2012 году было выявлено около 4,8 тысяч новых случаев туберкулеза среди москвичей, мигрантов и бомжей. По словам Елены Богородской, на учете в диспансерах состоит почти 6,5 тысяч больных туберкулезом, при этом умерло 440 человек, а в группах риска находится более 50 тысяч человек.