В Битцевском парке проведут первый "босоногий забег"

Москвичам предложат пробежать босиком 5 километров в Битцевском парке

9 августа в московском парке отдыха "Битца" впервые состоится "босоногий забег". Участникам предстоит преодолеть босиком дистанцию 5 километров, сообщает "Москва FM".

"Бежать они будут по грунту, по сути, это земля и трава", - рассказал в эфире радиостанции соорганизатор забега Виталий Александров.

В мероприятии примут участие как профессионалы, так и начинающие бегуны. Кроме того, на трассе пробегут спортсмены из других видов, например, футболисты, боксеры, пловцы и другие. Участник должен быть не моложе 16 лет, других ограничений нет.

"Бег босиком позволяет накачивать определенную группу мышц на ступне, которые не накачиваются в обычных кроссовках. Он укрепляет стопу и сухожилия", - добавил Александров.

Во время забега на всей дистанции будут дежурить 4 врача. Трассу уже проверили на безопасность, убрали весь мусор, чтобы бегуны не смогли пораниться.

"На этих выходных мы тестировали трассу. На протяжении всего мероприятия команда из 10 человек будет проверять, убирать осколки и камни. Безопасность для нас в приоритете", - подчеркнул эксперт.

А 26 июля на Лужнецкой набережной стартует ночной забег - 2500 человек пробегут 10 километров с фонариками, футболками со светоотражающими номерами и браслетами.

Как и в прошлом году, на старте и финише будет играть музыка, а на трассе можно будет увидеть различные спецэффекты.

Кроме того, 27 июля в парке "Кузьминки" пройдет зомби-забег, участники которого пробегут пять километров, спасаясь от оживших мертвецов. Начало в 11.00.