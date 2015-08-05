Форма поиска по сайту

05 августа 2015, 18:09

Музыкальный полумарафон пройдет в столице 16 августа

Фото: moscowmarathon.org

16 августа в столице пройдет Музыкальный полумарафон. Это финальный этап подготовки к Московскому марафону, который состоится в сентябре.

Спортсменам предстоит пробежать 21,1 километра по центру города. Маршрут пролегает по Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережной, через Большой Москворецкий мост, по Раушской и Космодамианской набережным до Новоспасского моста и обратно.

В состязании примут участие шесть тысяч участников, они побегут под музыку.

В рамках соревнований пройдет также турнир по хэндбайку – в этом виде спорта велосипед приводят в движение руки спортсмена.

"Москва гид": Москва – город марафонов

Напомним, 18 июля на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Ночной забег. В нем приняли участие более 4 тысяч человек.

Перед началом забега всем пришедшим показали световое шоу с молниями и лазерами.

Участники забега преодолели десять километров. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Конякин, Алексей Фарносов и Александр Чебуркин, а среди девушек – Ольга Тарантинова, Тамара Щемерова и Юлия Крюкова.

