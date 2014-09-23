Air France отменила половину рейсов в Москву из-за забастовки пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС
Забастовка пилотов французской авиакомпании Air France привела во вторник к отмене половины рейсов в Москву. Не состоялись 5 из 10 запланированных вылетов в Москву и один из двух - в Санкт-Петербург, сообщается на сайте компании.
Протесты начались 15 сентября. Недовольные работники Air France протестуют против планов руководства по развитию филиала компании - одноименного лоукостера. Ожидается, что забастовка продлится до 26 сентября.
Руководство компании попыталось найти компромисс и провело встречу с профсоюзом пилотов. В результате программу по развитию лоукостера решили отложить до декабря.
Что делать, если ваш рейс отменилиПассажир имеет право потребовать от авиакомпании бесплатный билет в пункт назначения, но на другой рейс. Также он может совершать необходимые звонки и получить бесплатно питание и номер в гостинице, если в этом есть необходимость.
Также пассажир получает право на денежную компенсацию. Ее не выдадут только если об отмене рейса пассажир был извещен за две недели (и более) до вылета.
После отмены рейса, пассажир должен подойти к стойке регистрации, узнать причины произошедшего и перерегистрироваться на следующий рейс. Если лететь не нужно, то можно просто оформить отмену билета. Багаж либо перерегистрируется, если он уже сдан, либо снимается с рейса и выдается пассажиру на руки.
Сайты по теме