Air France отменила половину рейсов в Москву из-за забастовки пилотов

Фото: ИТАР-ТАСС

Забастовка пилотов французской авиакомпании Air France привела во вторник к отмене половины рейсов в Москву. Не состоялись 5 из 10 запланированных вылетов в Москву и один из двух - в Санкт-Петербург, сообщается на сайте компании.

Протесты начались 15 сентября. Недовольные работники Air France протестуют против планов руководства по развитию филиала компании - одноименного лоукостера. Ожидается, что забастовка продлится до 26 сентября.

Руководство компании попыталось найти компромисс и провело встречу с профсоюзом пилотов. В результате программу по развитию лоукостера решили отложить до декабря.