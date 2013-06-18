Канадское консульство в Москве объявило забастовку

Посольство Канады в Москве объявило забастовку

Работники канадских консульств объявили забастовку. Об этом сообщили в Российском Союзе Туриндустрии. Акция проходит по всему миру, в том числе и в Москве, поэтому у жителей столицы, которые планируют провести отпуск в Канаде, могут возникнуть проблемы.

Так, в понедельник вместо 100 паспортов было выдано всего 3, сообщает телеканал "Москва 24". Не исключено, что многим туристам придется менять маршруты и даты, что повлечет дополнительные расходы.

Уточнений о сроках проведения забастовки и рекомендаций по оформлению документов пока не поступало.

Напомним, недавно москвичи также испытывали затруднения с оформлением виз в Италию. Визовый центр этой страны значительно задерживало оформление документов. По словам представителей итальянского консульства, это было связано с установкой новой информационной платформы для обработки паспортов.