Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 09:50

Политика

Канадское консульство в Москве объявило забастовку

Посольство Канады в Москве объявило забастовку

Работники канадских консульств объявили забастовку. Об этом сообщили в Российском Союзе Туриндустрии. Акция проходит по всему миру, в том числе и в Москве, поэтому у жителей столицы, которые планируют провести отпуск в Канаде, могут возникнуть проблемы.

Так, в понедельник вместо 100 паспортов было выдано всего 3, сообщает телеканал "Москва 24". Не исключено, что многим туристам придется менять маршруты и даты, что повлечет дополнительные расходы.

Уточнений о сроках проведения забастовки и рекомендаций по оформлению документов пока не поступало.

Напомним, недавно москвичи также испытывали затруднения с оформлением виз в Италию. Визовый центр этой страны значительно задерживало оформление документов. По словам представителей итальянского консульства, это было связано с установкой новой информационной платформы для обработки паспортов.

забастовки Канада консульство жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика