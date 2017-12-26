Соединенные Штаты Европы. Рост числа регионов с особым статусом изменит суть ЕС

На досрочных парламентских выборах в Каталонии 21 декабря победу вновь одержали сепаратисты. Блок партий, выступающих за отделение региона от Испании, получил 70 из 135 депутатских кресел.

Фото: ТАСС/Zuma/Danny Gys

Правительство Испании рассчитывало, что досрочные выборы приведут к уменьшению напряженности. "Выборы в Каталонии должны стать ключевым моментом в процессе нормализации обстановки, – писала накануне голосования ведущая испанская газета El Pais. – Они придадут легитимность парламенту нового состава, а также правительству, которое он сформирует".

Газета заявила, что прежнее правительство Каталонии выступило против демократической законности. "Новый парламент, новое правительство и новый председатель правительства прежде всего должны будут восстановить социальное спокойствие, стабилизировать экономику и восстановить доверие, нарушенное попранием юридических норм", – отметило издание.

"Граждане должны обеспечить как можно более высокий уровень явки на избирательные участки, понимая, что для восстановления нормальной жизни и вывода Каталонии из сепаратистского кошмара нужны те, кто соблюдает закон и конституцию", – призвала El Pais.

Призыв к обеспечению высокой явки был услышан – в голосовании приняли участие 82% избирателей – почти вдове больше, чем в октябрьском референдуме по вопросу независимости региона (43%). Однако надежды Мадрида не оправдались.

"Мариано Рахой получил от Каталонии удар в лицо, – заявил экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, последние два месяца скрывающийся от испанского правосудия в Брюсселе. – Каталонская республика победила испанскую монархию". Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь, признал, что "сепаратисты теряют поддержку, но не так быстро, как мы надеялись".

Застряли в кризисе





Фото ТАСС/DPA/Frank Rumpenhorst

1 октября в Каталонии прошел референдум, более 90% участников которого проголосовало за независимость от Испании. Верховный суд Испании объявил плебисцит антиконституционным. Премьер-министр Рахой отказался признавать результаты референдума и вступать в какие-либо переговоры по этому поводу с Барселоной.

27 октября региональный парламент Каталонии принял заявление о независимости от Испании. В тот же день Рахой упразднил автономию Каталонии, отправил в отставку каталонских лидеров, распустил региональный парламент и назначил в регионе досрочные парламентские выборы на 21 декабря.

30 октября уволенный президент Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Брюссель после того, как его самого и некоторых членов его отправленного в отставку правительства обвинили в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.

2 ноября восемь бывших министров были взяты под арест специальным судом в Мадриде. Днем позже суд выдал ордер на арест Пучдемона и четырех других бывших министров, находящихся в Брюсселе.

5 ноября Пучдемон и четверо бывших министров сдались полиции в Брюсселе. Испания потребовала их выдачи, но потом отозвала ордер на арест.

Коалиция Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" получила 34 места по результатам выборов в новый парламент автономии. Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic



Главный вопрос, который теперь должны решить Мадрид и Барселона, – судьба руководителей Каталонии, объявленных преступниками. В пятницу Пучдемон заявил, что готов встретиться с испанским премьером не в Испании, а в какой-либо другой стране ЕС и что он может вернуться, если ему гарантируют, что он вновь сможет возглавить каталонское правительство. Рахой, комментируя результаты парламентских выборов в Каталонии, призвал к диалогу между Мадридом и Барселоной, но без какой-либо конкретики.



Главный вопрос, который должны решить Мадрид и Барселона, – судьба руководителей Каталонии, объявленных преступниками.

До переговоров Пучдемона с Рахоем никаких прорывов в разрешении кризиса ожидать не приходится. После рождественских каникул партии-победители приступят к формированию коалиционного правительства.

Далее новые министры должны сменить нынешних, назначенных Мадридом. Однако режим прямого правления, введенный правительством Испании в Каталонии, пока не отменен. И вопрос о том, смогут ли новые министры приступить к выполнению своих обязанностей, опять-таки упирается в договоренности между Пучдемоном и Рахоем.

Пока аналитики склоняются к тому, что вновь избранные власти Каталонии не будут педалировать вопрос независимости, поскольку не получили на выборах убедительного большинства. Судя по всему, Пучдемон будет добиваться еще большего расширения полномочий региона, превратив Каталонию в регион с особым статусом в составе Испании.

Итальянские австрийцы





Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski

Пока внимание общественности было приковано к раскладу сил в Каталонии, в Европе образовался еще один проблемный регион. 18 декабря в Австрии было приведено к присяге новое правительство во главе с самым молодым канцлером за всю историю страны Себастьяном Курцем.

Уже на следующий день после инаугурации Курц заявил, что его правительство готово выдавать австрийские паспорта жителям Южного Тироля, как австрийцы называют итальянскую провинцию Больцано. Эта область с XIV века относилась к Австрии, но после Первой мировой войны перешла к Италии. Однако, как показала перепись населения в 2011 году, 70% населения Южного Тироля – Больцано до сих пор говорят по-немецки.

Значительная часть из них считает своей родиной Австрию и желает вернуться в ее состав. От многих жителей этой провинции уже поступают на имя федерального канцлера Австрии соответствующие прошения. Впрочем, ими движут не только патриотические чувства, но и прагматичный расчет: уровень жизни в Австрии выше, чем в Италии.

К этому примешивается и чувство раздражения по поводу политики "итальянизации", которую Рим насаждает в регионе. До 1960-х годов в Южном Тироле даже действовали немецкие радикальные группировки, совершавшие террористические акты, чтобы заставить итальянское правительство вернуть провинцию Австрии.



"Обещание в одностороннем порядке предоставить австрийское гражданство итальянцам, говорящим на немецком языке, несет в себе знак этнонационализма".

Понятно, что итальянское правительство не в восторге от новой инициативы австрийского канцлера. "Обещание в одностороннем порядке предоставить австрийское гражданство итальянцам, говорящим на немецком языке, несет в себе знак этнонационализма, – заявил заместитель главы МИД Италии Бенедетто Делла Ведова. – Эта акция может разжечь противоречия и в других регионах".

Под другими регионами итальянский чиновник подразумевает в первую очередь провинцию другой немецкоязычной провинции – Трентино. Трентинцам австрийские паспорта пока не предложили, но очевидно, что после Южного Тироля дойдет черед и до них.

Власти самого Южного Тироля – Больцано пока предпочитают не разжигать страсти. "Южный Тироль продолжит играть роль своеобразного моста между двумя странами", – заявил губернатор провинции Арно Компатчер. Очевидно, роль "моста" подразумевает особый статус региона.

Евросоюз регионов





Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: ТАСС/DPA/Bernd von Jutrczenka

Накаляющиеся страсти вокруг статуса конкретных европейских регионов некоторые аналитики расценивают как сигнал о начале нового тренда в развитии Евросоюза. Дело в том, что нынешняя модель "европейского супергосударства" явно начинает пробуксовывать.

В последние годы чиновники Евросоюза пытались выстроить вертикаль власти, в которой национальные государства должны беспрекословно выполнять решения, принятые в Брюсселе. На самом деле чаще всего речь шла о решениях, принятых Германией, которая использовала ЕС как инструмент для продавливания своих интересов. Неслучайно именно Германия стала единственной европейской страной, сумевшей за годы кризиса кардинально нарастить объемы экспорта и доходы бюджета.

Однако после того, как Ангела Меркель не смогла сформировать новую правящую коалицию, ее авторитет и влияние в Брюсселе резко ослабли. И теперь вся вертикаль власти Берлин – Брюссель – ЕС обещает пойти вразнос.

На этом фоне все громче звучат разговоры о том, что национальное государство в рамках ЕС превратились лишь в промежуточное звено между конкретным регионом и брюссельскими чиновниками. И регионам пора бы иметь собственных прямых представителей при органах власти Евросоюза.

Требования европейских регионов о независимости, расширенной автономии и особом статусе как раз подразумевают право прямого общения с Брюсселем. Можно не сомневаться, что эта тенденция будет укрепляться и вслед за Каталонией места для своего представителя в Брюсселе потребует Южный Тироль – Больцано, Баския, Трентино, Фландрия и другие проблемные области Европы. В результате через несколько десятилетий ЕС перейдет от модели "супергосударства" к конфедерации регионов.