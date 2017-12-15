Лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении России

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Лидеры стран ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении России на полгода, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в своем твиттере. "ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", – говорится в сообщении.

Саммит лидеров ЕС стартовал в Брюсселе 14 декабря, передает "Интерфакс". Продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит текущие секторальные санкции без дополнений, сообщил источник агентства в Совете ЕС.

Ожидается, что официальное продление санкций Советом ЕС объявят в ближайшие дни.