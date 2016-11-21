Консультацию юриста можно получить в 43 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Бесплатную консультацию юристов о получении госуслуг предоставляют в 43 офисах "Мои Документы", сообщает пресс-служба центров.
Теперь услуга появилась еще в трех новых центрах Южного округа: Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Южное и Царицыно.
Обратиться к юристу может любой желающий вне зависимости от места регистрации. А граждане льготной категории получат консультации по заключению сделок с недвижимостью, защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), трудовому законодательству и других областей права.
На помощь адвокатов могут рассчитывать:
- граждане с доходом ниже московского прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- Герои Российской Федерации;
- Герои Советского Союза;
- Герои Социалистического Труда;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители (если обращение связано с защитой интересов детей);
- дети-инвалиды и их представители (если вопрос касается защиты интересов детей).
Список офисов, где предоставляют юридические консультации, можно посмотреть на сайте центров "Мои документы". Там же опубликован график работы специалистов.
В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.