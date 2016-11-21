Консультацию юриста можно получить в 43 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бесплатную консультацию юристов о получении госуслуг предоставляют в 43 офисах "Мои Документы", сообщает пресс-служба центров.

Теперь услуга появилась еще в трех новых центрах Южного округа: Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Южное и Царицыно.

Обратиться к юристу может любой желающий вне зависимости от места регистрации. А граждане льготной категории получат консультации по заключению сделок с недвижимостью, защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), трудовому законодательству и других областей права.

На помощь адвокатов могут рассчитывать:



граждане с доходом ниже московского прожиточного минимума;

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны;

Герои Российской Федерации;

Герои Советского Союза;

Герои Социалистического Труда;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители (если обращение связано с защитой интересов детей);

дети-инвалиды и их представители (если вопрос касается защиты интересов детей).

Список офисов, где предоставляют юридические консультации, можно посмотреть на сайте центров "Мои документы". Там же опубликован график работы специалистов.