21 ноября 2016, 13:29

Общество

Консультацию юриста можно получить в 43 центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бесплатную консультацию юристов о получении госуслуг предоставляют в 43 офисах "Мои Документы", сообщает пресс-служба центров.

Теперь услуга появилась еще в трех новых центрах Южного округа: Бирюлево Западное, Орехово-Борисово Южное и Царицыно.

Обратиться к юристу может любой желающий вне зависимости от места регистрации. А граждане льготной категории получат консультации по заключению сделок с недвижимостью, защите прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг), трудовому законодательству и других областей права.

На помощь адвокатов могут рассчитывать:

  • граждане с доходом ниже московского прожиточного минимума;
  • инвалиды I и II группы;
  • ветераны Великой Отечественной войны;
  • Герои Российской Федерации;
  • Герои Советского Союза;
  • Герои Социалистического Труда;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители (если обращение связано с защитой интересов детей);
  • дети-инвалиды и их представители (если вопрос касается защиты интересов детей).

Список офисов, где предоставляют юридические консультации, можно посмотреть на сайте центров "Мои документы". Там же опубликован график работы специалистов.

В столице работают 127 центров госуслуг, ежедневно они обслуживают более 70 тысяч человек.

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.

Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.

