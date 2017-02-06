Юрлица смогут зарегистрировать права на недвижимость в офисах "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Услуги по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости начнут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям в офисах госуслуг "Мои документы", сообщает пресс-служба организации.
Специальные окна по приему документов откроются 1 марта в 22 центрах – к этому моменту сотрудники офисов пройдут обучение и стажировку в приемных Росреестра, который в данный момент занимается предоставлением таких услуг.
Уточняется, что подать документы можно по экстерриториальному признаку – без привязки к месту регистрации. Тем не менее, прием будет вестись только по предварительной записи.
На данный момент в столице работают 127 центров госуслуг "Мои документы". Все они открыты для посетителей в ритме мегаполиса – с 8 утра до 8 вечера без выходных и перерывов на обед.
С начала февраля в офисах "Мои документы" начали выдавать паспорта гражданина РФ и загранпаспорта сроком на 5 лет.
Вместе с тем, в ближайшее время в центрах госуслуг может начаться эксперимент по оценке удовлетворенности посетителей качеством услуг с помощью искусственного интеллекта.
