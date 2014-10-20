Центр юридической помощи призывникам открылся в столице

Фото: ТАСС/Александров Василий

На период осенней призывной кампании в Москве открылся консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, сообщает пресс-служба Московской городской военной прокуратуры.

Новый центр будет заниматься юридической консультацией призывников и их родственников, пресекать нарушения законодательства, а также собирать информацию о фактах нарушений и злоупотреблений со стороны работников военных комиссариатов, проводить проверки по этим фактам.

К работе центра будут привлекать представителей юридических служб военного комиссариата Москвы и врачей призывных комиссий различных районов города.

Консультативно-правовой центр работает круглосуточно. Прием населения осуществляется по адресу: Хорошевское шоссе, д. 38 д, строение 2. Контактные телефоны: 8 (499) 195-05-10, 8 (495) 693-59-49.

Напомним, 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания. В этом году из Москвы и области планируют призвать 12 тысяч человек, большинство из которых будут служить в Северо-Восточном и Центральном федеральных округах.

Срок службы по призыву составляет один год.