"Ку, земляне!": режиссеру Георгию Данелии – 85 лет

Георгий Данелия. Фото: ТАСС/ Александр Куров

25 августа режиссер Георгий Данелия отмечает 85-летие. Его ленты – "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Афоня", "Тридцать три" и многие другие, знает и любит вся страна. О самом необычном детище режиссера – фильме "Кин-дза-дза!", ставшем классикой советской фантастики, в материале нашего обозревателя Алексея Байкова.

Режиссер Георгий Данелия всегда мечтал снять свой фантастический фильм. А вот о чем – толком не знал. Первоначально все мысли крутились вокруг легкой авантюрной комедии, ремейка "Острова сокровищ", но в космическом антураже. И лишь когда режиссер своей рукой нарисовал первые образы инопланетян и их техники, его озарила совершенно другая идея: "Как только обезьяна слезла с дерева и у нее отвалился хвост, она стала смотреть в небо с надеждой, что прилетит оттуда кто-то очень умный и очень добрый, наведет порядок, и наступит на земле сытость и благость. А мы с Резо Габриадзе подумали: почему оттуда должны прилететь обязательно умные и добрые? В этой Вселенной наверняка есть бесконечное множество планет, на которых живут существа, подобные нам. И есть, очевидно, такие планеты, где эти существа в своей цивилизации намного обогнали нас. Вот на такую планету мы с Резо и решили отправить наших героев, чтобы выяснить, стоит ли их с надеждой ждать?" (из мемуаров Данелии "Тостуемый пьет до дна").

И дальше одно пошло цепляться за другое, и все завертелось: возникла пустынная планета Плюк, на которой из морей давно луц сделали, а вместо причудливых существ с разноцветными перьями и хоботками, которых рисовал Данелия, появились люди – такие же, как мы, но чуть-чуть другие. Способные за несколько секунд переместиться в любую точку Вселенной, но при этом не интересующиеся ничем, кроме цветовой дифференциации штанов, оставившие от музыки несколько нот, а от языка – с десяток слов. Уже нашедшие ответ на вопрос о смысле жизни: "Они будут на коленях ползать, а мы на них – плевать".

Хохотавшая на сеансах до слез университетская молодежь думала, что все это – один сплошной намек на советскую бюрократию и ЦК КПСС. А оказалось, что Данелия и Габриадзе не столько издевались, сколько пророчествовали. Чатланин недаром одного корня со словом "чатл", обозначающим плюканскую валюту из кусочков керамики, то есть это "тот, у кого много чатлов". Пройдет всего лишь несколько лет – и чатлане победителями въедут в города на шеститсотых пепелацах, накопление чатлов и КЦ станет единственным смыслом существования, а "общество с цветовой дифференциацией штанов" из удачной метафоры превратится в объективную реальность. Правда вместо штанов будут малиновые пиджаки, но это уже детали.

Неудивительно, что суть фильма никто не мог уловить ни на стадии производства, ни в зрительном зале, впрочем, это даже пошло ему на пользу – благодаря полнейшему абсурду сюжета и диалогов, а также имени Данелия на обложке сценарной папки, ему беспрепятственно удалось преодолеть все цензурные барьеры. Председатель Госкино А.И. Камшалов вызвал режиссера к себе в кабинет: "Если бы это был не твой сценарий, я эту ... бросил бы читать на первой странице!" – и дал добро. Примерно так же реагировали и актеры. Большинство из них даже на площадке все еще не понимали, о чем фильм, но сниматься у Данелии хотели все.

Первые зрители реагировали примерно в том же духе – на режиссера и госкомитет обрушился шквал гневных писем: "Куда смотрит правительство? На что тратятся народные деньги? Кто позволяет хорошим артистам сниматься в такой ерунде? Как не стыдно режиссеру морочить голову советскому народу?" и тому подобное. Правда, потом распробовали, и "Кин-дза-дза!" породила самый настоящий культ. "Ку" стало популярным приветствием, а прочие словечки и цитаты вошли в молодежный сленг и не выйдут из него еще пару поколений. В эпоху YouТtube "Кин-дза-дза!", пожалуй, советский фильм № 1 по цитируемости в видеомемах. Стоит только появиться в Сети трейлеру очередного голливудского фантастического блокбастера, как буквально в течение недели его персонажи заговорят голосами Уэфа и Би. Это ли не свидетельство непреходящей популярности?

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Видео: Youtube/пользователь: SKATenore

В главных ролях снимались...

К середине 80-х давно уже было ясно, что съемки в любом фильме Данелии – это важнейшая веха в актерской карьере, так что даже если не все понимали сценарий, то этот недостаток они с лихвой возмещали энтузиазмом.

Станислав Любшин (дядя Вова), уже ставший известным на всю страну благодаря главным ролям в "Пяти вечерах", "Сентиментальном романе" и в киноэпопее "Щит и меч", давно ждал приглашения от Данелии, тем более, что тот задолжал ему главную роль еще со времен "Я шагаю по Москве". Тогда он так и не сыграл Володю – монтажника из Сибири, приехавшего покорять столицу своим литературным талантом. Так, может, не случайно у его нового персонажа было все то же, старое имя? Может, прораб дядя Вова – это и есть тот самый Володя, перебравшийся в столицу, но так и не ставший писателем?

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"

17-летнему Ревану Габриадзе повезло стать одним из тех, кто получил главную роль еще в детстве и вошел в мир кино, распахнув все двери ударом ноги. Правда, тут существует и своя неприятная закономерность – большинство киноподростков так и остаются вечными заложниками своих ролей, доиграв их до конца, они покидают кино. Дальнейшую фильмографию Натальи Гусевой, братьев Торсуевых, Баркова и Дружинина (Петров и Васечкин) можно пересчитать по пальцам одной руки, и все это далеко не вехи в истории кинематографа. Не стал исключением и Габриадзе. Сняв цак и отложив скрипку, он даже заокончил театральный в Тбилиси, но с тех пор снялся всего лишь в трех эпизодических ролях. Но все-таки остался в кино как режиссер. На сегодняшний день за ним числятся четыре полнометражных фильма, 26 рекламных роликов и клип "Карл-Маркс-Штадт" группы "Мегаполис".

На роль пацака Би сперва позвали Валентина Гафта, но он отказался, и тогда Данелия позвонил лежавшему в больнице Юрию Яковлеву. Тот с удовольствием сбежал из надоевшей палаты, но выяснилось, что убирать его из сетки спектаклей театра Вахтангова даже ради Данелии никто не собирается. Актеру пришлось постоянно мотаться между Москвой и Туркменией, каждый раз испытывая на себе все прелести резкой акклиматизации.

Евгений Леонов (Уэф) незадолго до того перенес операцию на сердце, и съемки посреди раскаленных добела Каракумов, где днем столбик термометра показывает от +60 и выше, запросто могли стоить ему жизни. Держался он буквально из последних сил, а его воспетые в мемуарах доброта и тактичность регулярно давали трещину под напором жары. Несколько раз Леонов орал даже на Данелию, впрочем, о чем тут говорить, если куда более здоровых и молодых актеров порой уносили с площадки в глубоком обмороке.

Евгений Леонов. Фото: ТАСС/ Виталий Мастюков

Ирину Шмелеву (Тачаночницу) Данелия не стал даже прогонять через пробы: он и без того прекрасно помнил, как она сыграла невесту в фильме "Слезы капали", и с удовольствием утвердил ее на одну из главных женских ролей в "Кин-дза-дза!".

Абрадокса с Альфы должен был сыграть вечный иностранец "Мосфильма" и московский корреспондент журнала "Шпигель" Норберт Кухинке. Но за несколько дней до начала съемок в Туркмении Данелиия позвонил первый зампред Госкино Сизов и предупредил, что немца больше не пустят на "Мосфильм". А если он все-таки попадет в фильм, то его вырежут из всех эпизодов, как ранее вырезали невозвращенца Крамарова. Тогда стали отчаянно пытаться найти замену – звонили и Бондарчуку, и даже Смоктуновскому, но никого не нашли. В итоге Абрадокса пришлось играть самому Данелии, а возмущенный Кухинке дошел аж до ЦК, где и выяснилось, что запрет был личной инициативой Сизова.

И, безусловно, блестящей режиссерской находкой стал эпизод с участием советского Питера Динклэейджа – Владимира Федорова. Буквально несколько секунд, в которых был заключен практически весь смысл фильма, и ни единой реплики. Федоров сыграл свою роль великолепно.

"Это планета Плюк, 215 в тентуре"

Поскольку Данелия все же не книгу писал, то, разумеется, он и сам не знает, как и почему плюкане дошли до жизни такой. Невероятно совершенные технологии, сверхмощное оружие, телепатия – и при этом полностью убитая экология и абсолютно дремучее торгашеское сознание аборигенов. Большинство современных реконструкторов сходятся на том, что незадолго до прибытия Скрипача и дяди Вовы на Плюке бушевала война. По крайней мере, по своей визуальной эстетике мир получился не научно-фантастическим, а именно постапокалиптическим: все ходят в каких-то лохмотьях, все ржавое, все грохочет, и скрипит, и вечно норовит развалиться.

Георгий Данелия. Фото: ТАСС/ Николай Малышев



Остается только гадать, откуда Данелия и художник Теэодор Тэжик взяли именно такой образ другой планеты. Представители творческой интеллигенции, в особенности киношники, в начале 1980-х уже почти все имели дома видеомагнитофоны, так что первоисточником мог быть и "Безумный Макс-2" (1981), и "Дюна" Дэвида Линча (1984), и даже I-й (IV-й) эпизод "Звездных войн". В самом деле, почему бы Плюку и Татуину и не быть планетами-побратимами?

В связи с тем, что пошивочный цех "Мосфильма" был наглухо загружен заказами от Бондарчука, снимавшего своего "Бориса Годунова", костюмы собирали с миру по нитке. В дело пошел склад мосфильмовской костюмерной, списанные комбинезоны летчиков с авиабазы рядом с Небит-Дагом, находки с помойки, нижнее белье фабрики "Заря" и даже личный гардероб Данелии. Скажем, костюм Леонова-Уэфа состоял из исторических башмаков, сшитых для фильма "Тиль Уленшпигель", матросских штанов и водолазного гидрокостюма, вывернутого наизнанку и подкопченного зажигалкой. А его странного вида головной убор в прошлой жизни был "шортами", вырезанными из летного комбинезона. Примерно так же было сделано и все остальное – из обрывков и обрезков, пружинок, мешочков и случайных тряпочек. Благодаря таланту Теодора Тэжика каждая деталь с ювелирной точностью вписалась в визуальный ряд картины.

Где эта улица, где это "ку"?

Большую часть сцен фильма снимали в пустыне Каракумы, примерно в 100 километрах от города Небит-Даг (ныне – Балканабад). По слухам, там до сих пор стоит и ржавеет привезенное киношниками колесо обозрения.

Все московские сцены снимались на Новом Арбате рядом со входом в магазин в доме № 28. Чатланское метро – это в то время еще недостроенная станция "Полянка". "Перекресток" подземного чатланского города, на котором дядя Вова и Скрипач в клетке пытались исполнять Strangers in the Night Синатры, на самом деле находился под вращающейся сценой Центрального театра Советской (сейчас Российской – ред.) армии.

Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"

Сцена надувания последнего выдоха господина ПЖ снималась в одном из цехов Днепропетровского шинного завода. Уже в 2000-х об этом поведал его бывший мастер через портал anekdot.ru: "Кин-дза-дза!" смотрели? Когда 600 жлобов насосами дерьмо качает. Во. У нас в подготовительном снимали. Ну облагородили, канеша, малеха.. Проветрили... Пол помыли..."

Почему-то всем кажется, что сцена "Сон Гедевана", в которой директриса музыкального училища отчитывает Скрипача за шестилетнюю отлучку и потерю казенной скрипки, снималась в Нескучном саду. На самом деле – это Волжская набережная рядом с Домом общества врачей в Ярославле.

Послесловие мастера

Спустя 24 года Данелия снял анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза!" на тот же сюжет, но уже с совершенно другими персонажами. Дядя Вова превратился в виолончелиста Чижова, а Гедеван стал нежданным племянником Толиком. Внешний вид инопланетян вместо людей, "почти таких же, как мы", по максимуму приблизился к изначальным эскизам Данелии с поправкой на ставшую уже канонической эстетику пустынного и ржавого Плюка. Величественный Абрадокс превратился в робота-приколиста. Разве что пепелац остался тем же самым.

Видимо, так и было надо, но что-то никто еще не встречал людей, говорящих крылатыми фразами из новой "Кин-дза-дза!ы", ни в жизни, ни в интернете. Похож,е, что и в кино все бывает только один раз.

Факты о фильме и не только