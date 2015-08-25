"Ку, земляне!": режиссеру Георгию Данелии – 85 лет

Георгий Данелия. Фото: ТАСС/ Александр Куров
25 августа режиссер Георгий Данелия отмечает 85-летие. Его ленты – "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Афоня", "Тридцать три" и многие другие, знает и любит вся страна. О самом необычном детище режиссера – фильме "Кин-дза-дза!", ставшем классикой советской фантастики, в материале нашего обозревателя Алексея Байкова.
Режиссер Георгий Данелия всегда мечтал снять свой фантастический фильм. А вот о чем – толком не знал. Первоначально все мысли крутились вокруг легкой авантюрной комедии, ремейка "Острова сокровищ", но в космическом антураже. И лишь когда режиссер своей рукой нарисовал первые образы инопланетян и их техники, его озарила совершенно другая идея: "Как только обезьяна слезла с дерева и у нее отвалился хвост, она стала смотреть в небо с надеждой, что прилетит оттуда кто-то очень умный и очень добрый, наведет порядок, и наступит на земле сытость и благость. А мы с Резо Габриадзе подумали: почему оттуда должны прилететь обязательно умные и добрые? В этой Вселенной наверняка есть бесконечное множество планет, на которых живут существа, подобные нам. И есть, очевидно, такие планеты, где эти существа в своей цивилизации намного обогнали нас. Вот на такую планету мы с Резо и решили отправить наших героев, чтобы выяснить, стоит ли их с надеждой ждать?" (из мемуаров Данелии "Тостуемый пьет до дна").
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И дальше одно пошло цепляться за другое, и все завертелось: возникла пустынная планета Плюк, на которой из морей давно луц сделали, а вместо причудливых существ с разноцветными перьями и хоботками, которых рисовал Данелия, появились люди – такие же, как мы, но чуть-чуть другие. Способные за несколько секунд переместиться в любую точку Вселенной, но при этом не интересующиеся ничем, кроме цветовой дифференциации штанов, оставившие от музыки несколько нот, а от языка – с десяток слов. Уже нашедшие ответ на вопрос о смысле жизни: "Они будут на коленях ползать, а мы на них – плевать".
Хохотавшая на сеансах до слез университетская молодежь думала, что все это – один сплошной намек на советскую бюрократию и ЦК КПСС. А оказалось, что Данелия и Габриадзе не столько издевались, сколько пророчествовали. Чатланин недаром одного корня со словом "чатл", обозначающим плюканскую валюту из кусочков керамики, то есть это "тот, у кого много чатлов". Пройдет всего лишь несколько лет – и чатлане победителями въедут в города на шеститсотых пепелацах, накопление чатлов и КЦ станет единственным смыслом существования, а "общество с цветовой дифференциацией штанов" из удачной метафоры превратится в объективную реальность. Правда вместо штанов будут малиновые пиджаки, но это уже детали.
Неудивительно, что суть фильма никто не мог уловить ни на стадии производства, ни в зрительном зале, впрочем, это даже пошло ему на пользу – благодаря полнейшему абсурду сюжета и диалогов, а также имени Данелия на обложке сценарной папки, ему беспрепятственно удалось преодолеть все цензурные барьеры. Председатель Госкино А.И. Камшалов вызвал режиссера к себе в кабинет: "Если бы это был не твой сценарий, я эту ... бросил бы читать на первой странице!" – и дал добро. Примерно так же реагировали и актеры. Большинство из них даже на площадке все еще не понимали, о чем фильм, но сниматься у Данелии хотели все.
Первые зрители реагировали примерно в том же духе – на режиссера и госкомитет обрушился шквал гневных писем: "Куда смотрит правительство? На что тратятся народные деньги? Кто позволяет хорошим артистам сниматься в такой ерунде? Как не стыдно режиссеру морочить голову советскому народу?" и тому подобное. Правда, потом распробовали, и "Кин-дза-дза!" породила самый настоящий культ. "Ку" стало популярным приветствием, а прочие словечки и цитаты вошли в молодежный сленг и не выйдут из него еще пару поколений. В эпоху YouТtube "Кин-дза-дза!", пожалуй, советский фильм № 1 по цитируемости в видеомемах. Стоит только появиться в Сети трейлеру очередного голливудского фантастического блокбастера, как буквально в течение недели его персонажи заговорят голосами Уэфа и Би. Это ли не свидетельство непреходящей популярности?
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Видео: Youtube/пользователь: SKATenore
В главных ролях снимались...
К середине 80-х давно уже было ясно, что съемки в любом фильме Данелии – это важнейшая веха в актерской карьере, так что даже если не все понимали сценарий, то этот недостаток они с лихвой возмещали энтузиазмом.
Станислав Любшин (дядя Вова), уже ставший известным на всю страну благодаря главным ролям в "Пяти вечерах", "Сентиментальном романе" и в киноэпопее "Щит и меч", давно ждал приглашения от Данелии, тем более, что тот задолжал ему главную роль еще со времен "Я шагаю по Москве". Тогда он так и не сыграл Володю – монтажника из Сибири, приехавшего покорять столицу своим литературным талантом. Так, может, не случайно у его нового персонажа было все то же, старое имя? Может, прораб дядя Вова – это и есть тот самый Володя, перебравшийся в столицу, но так и не ставший писателем?
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
17-летнему Ревану Габриадзе повезло стать одним из тех, кто получил главную роль еще в детстве и вошел в мир кино, распахнув все двери ударом ноги. Правда, тут существует и своя неприятная закономерность – большинство киноподростков так и остаются вечными заложниками своих ролей, доиграв их до конца, они покидают кино. Дальнейшую фильмографию Натальи Гусевой, братьев Торсуевых, Баркова и Дружинина (Петров и Васечкин) можно пересчитать по пальцам одной руки, и все это далеко не вехи в истории кинематографа. Не стал исключением и Габриадзе. Сняв цак и отложив скрипку, он даже заокончил театральный в Тбилиси, но с тех пор снялся всего лишь в трех эпизодических ролях. Но все-таки остался в кино как режиссер. На сегодняшний день за ним числятся четыре полнометражных фильма, 26 рекламных роликов и клип "Карл-Маркс-Штадт" группы "Мегаполис".
На роль пацака Би сперва позвали Валентина Гафта, но он отказался, и тогда Данелия позвонил лежавшему в больнице Юрию Яковлеву. Тот с удовольствием сбежал из надоевшей палаты, но выяснилось, что убирать его из сетки спектаклей театра Вахтангова даже ради Данелии никто не собирается. Актеру пришлось постоянно мотаться между Москвой и Туркменией, каждый раз испытывая на себе все прелести резкой акклиматизации.
Евгений Леонов (Уэф) незадолго до того перенес операцию на сердце, и съемки посреди раскаленных добела Каракумов, где днем столбик термометра показывает от +60 и выше, запросто могли стоить ему жизни. Держался он буквально из последних сил, а его воспетые в мемуарах доброта и тактичность регулярно давали трещину под напором жары. Несколько раз Леонов орал даже на Данелию, впрочем, о чем тут говорить, если куда более здоровых и молодых актеров порой уносили с площадки в глубоком обмороке.
Евгений Леонов. Фото: ТАСС/ Виталий Мастюков
Ирину Шмелеву (Тачаночницу) Данелия не стал даже прогонять через пробы: он и без того прекрасно помнил, как она сыграла невесту в фильме "Слезы капали", и с удовольствием утвердил ее на одну из главных женских ролей в "Кин-дза-дза!".
Абрадокса с Альфы должен был сыграть вечный иностранец "Мосфильма" и московский корреспондент журнала "Шпигель" Норберт Кухинке. Но за несколько дней до начала съемок в Туркмении Данелиия позвонил первый зампред Госкино Сизов и предупредил, что немца больше не пустят на "Мосфильм". А если он все-таки попадет в фильм, то его вырежут из всех эпизодов, как ранее вырезали невозвращенца Крамарова. Тогда стали отчаянно пытаться найти замену – звонили и Бондарчуку, и даже Смоктуновскому, но никого не нашли. В итоге Абрадокса пришлось играть самому Данелии, а возмущенный Кухинке дошел аж до ЦК, где и выяснилось, что запрет был личной инициативой Сизова.
И, безусловно, блестящей режиссерской находкой стал эпизод с участием советского Питера Динклэейджа – Владимира Федорова. Буквально несколько секунд, в которых был заключен практически весь смысл фильма, и ни единой реплики. Федоров сыграл свою роль великолепно.
"Это планета Плюк, 215 в тентуре"
Поскольку Данелия все же не книгу писал, то, разумеется, он и сам не знает, как и почему плюкане дошли до жизни такой. Невероятно совершенные технологии, сверхмощное оружие, телепатия – и при этом полностью убитая экология и абсолютно дремучее торгашеское сознание аборигенов. Большинство современных реконструкторов сходятся на том, что незадолго до прибытия Скрипача и дяди Вовы на Плюке бушевала война. По крайней мере, по своей визуальной эстетике мир получился не научно-фантастическим, а именно постапокалиптическим: все ходят в каких-то лохмотьях, все ржавое, все грохочет, и скрипит, и вечно норовит развалиться.
Георгий Данелия. Фото: ТАСС/ Николай Малышев
Остается только гадать, откуда Данелия и художник Теэодор Тэжик взяли именно такой образ другой планеты. Представители творческой интеллигенции, в особенности киношники, в начале 1980-х уже почти все имели дома видеомагнитофоны, так что первоисточником мог быть и "Безумный Макс-2" (1981), и "Дюна" Дэвида Линча (1984), и даже I-й (IV-й) эпизод "Звездных войн". В самом деле, почему бы Плюку и Татуину и не быть планетами-побратимами?
В связи с тем, что пошивочный цех "Мосфильма" был наглухо загружен заказами от Бондарчука, снимавшего своего "Бориса Годунова", костюмы собирали с миру по нитке. В дело пошел склад мосфильмовской костюмерной, списанные комбинезоны летчиков с авиабазы рядом с Небит-Дагом, находки с помойки, нижнее белье фабрики "Заря" и даже личный гардероб Данелии. Скажем, костюм Леонова-Уэфа состоял из исторических башмаков, сшитых для фильма "Тиль Уленшпигель", матросских штанов и водолазного гидрокостюма, вывернутого наизнанку и подкопченного зажигалкой. А его странного вида головной убор в прошлой жизни был "шортами", вырезанными из летного комбинезона. Примерно так же было сделано и все остальное – из обрывков и обрезков, пружинок, мешочков и случайных тряпочек. Благодаря таланту Теодора Тэжика каждая деталь с ювелирной точностью вписалась в визуальный ряд картины.
Где эта улица, где это "ку"?
Большую часть сцен фильма снимали в пустыне Каракумы, примерно в 100 километрах от города Небит-Даг (ныне – Балканабад). По слухам, там до сих пор стоит и ржавеет привезенное киношниками колесо обозрения.
Все московские сцены снимались на Новом Арбате рядом со входом в магазин в доме № 28. Чатланское метро – это в то время еще недостроенная станция "Полянка". "Перекресток" подземного чатланского города, на котором дядя Вова и Скрипач в клетке пытались исполнять Strangers in the Night Синатры, на самом деле находился под вращающейся сценой Центрального театра Советской (сейчас Российской – ред.) армии.
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!"
Сцена надувания последнего выдоха господина ПЖ снималась в одном из цехов Днепропетровского шинного завода. Уже в 2000-х об этом поведал его бывший мастер через портал anekdot.ru: "Кин-дза-дза!" смотрели? Когда 600 жлобов насосами дерьмо качает. Во. У нас в подготовительном снимали. Ну облагородили, канеша, малеха.. Проветрили... Пол помыли..."
Почему-то всем кажется, что сцена "Сон Гедевана", в которой директриса музыкального училища отчитывает Скрипача за шестилетнюю отлучку и потерю казенной скрипки, снималась в Нескучном саду. На самом деле – это Волжская набережная рядом с Домом общества врачей в Ярославле.
Послесловие мастера
Спустя 24 года Данелия снял анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза!" на тот же сюжет, но уже с совершенно другими персонажами. Дядя Вова превратился в виолончелиста Чижова, а Гедеван стал нежданным племянником Толиком. Внешний вид инопланетян вместо людей, "почти таких же, как мы", по максимуму приблизился к изначальным эскизам Данелии с поправкой на ставшую уже канонической эстетику пустынного и ржавого Плюка. Величественный Абрадокс превратился в робота-приколиста. Разве что пепелац остался тем же самым.
Видимо, так и было надо, но что-то никто еще не встречал людей, говорящих крылатыми фразами из новой "Кин-дза-дза!ы", ни в жизни, ни в интернете. Похож,е, что и в кино все бывает только один раз.
Факты о фильме и не только
- Изначально фильм должен был называться "Звездная пыль". Новое название родилось прямо на съемочной площадке, после того как выяснилось, что Леонид Ярмольник, который должен был играть торговца этой самой пылью, сниматься в картине не будет. А появилось оно так: в большом пепелаце висел гамак, в котором Леонов любил отдыхать во время перерывов. Как-то к нему подсел Любшин и поинтересовался: "Что у тебя в портфеле?" Леонов стал его передразнивать, изображая эхо: "Феле-феле-феле…", потом ответил: "Зелень". – "Какая?" – "Кинза". И продолжил петь: "Кин-дза-дза-дза…" Его вежливо попросили заткнуться, но распев застрял в голове у Данелии и стал новым названием фильма.
- В сцене, когда отчаявшийся Скрипач бросает в огонь все свои плюканские трофеи, он кричит: "Ааа!!! Кому это все надо: цаки, траки, вся эта дрянь?!", а далее следует нечто неразборчивое по-грузински. Дословно фраза звучит как "Каргис дэда мовткан!" – это грязное ругательство, примерный аналог русского "ядрена мать". Слово "траки" – тоже не русское, это ругательный вариант слова "задница" в грузинском. А на французский оно же переводится словом "кю" (cul), которое заодно является ругательством и на португальском ("сu").
- До сих пор никто не может сказать, что такое КЦ и откуда оно взялось. Сам Данелия в своих мемуарах только руками разводил: "Что такое КЦ мы не знаем".
- Слово "пепелац" происходит от грузинского "пепела" – бабочка. Это слово уже звучало в другом фильме Данелии "Мимино", в сцене, когда старуха просит Валико перевезти на вертолете корову, а тот в ответ стучит по фюзеляжу и кричит: "Пепела! Пепела!", намекая на слишком маленькую для этого грузоподъемность Ми-2.
Кадр из фильма "Кин-дза-дза!" Фото: wikimedia.org
Всего пепелацев было четыре. Самый большой изготовили из хвостовой части Ту-104, а в его крышу была вставлена и вращалась втулка от вертолетного винта. Самый маленький, сделанный из дерева в масштабе 1:12, для комбинированных съемок, был кем-то украден со склада "Мосфильма" сразу же после премьеры. И лишь 10 лет спустя его нашел коллекционер космических и авиационных артефактов Виктор Таран.
В конце 90-х в США компания Rotary Rocket построила действующий аналог пепелаца – одноступенчатый космический вертолет Roton ATV. Поскольку гравицаппу американские инженеры так и не изобрели, перемещаться за 5 секунд в любую точку Вселенной "Ротон" не мог и летать должен был всего лишь до орбиты и обратно. На низких и средних высотах его нес вертолетный винт, а в стратосфере и в космосе должны были включаться закрепленные на кончиках лопастей реактивные двигатели. На испытаниях "Ротон" поднялся до высоты в 23 метра, а мог ли он выйти в космос – никто уже не узнает, поскольку в 2001 году проект был закрыт из-за банкротства Rotary Rocket, и аппарат сдали в музей. Но как похож…
- Знаменитая и всенародно любимая "Мама" взята из фильма "Котовский" 1942 года, его же дядя Вова смотрит по телевизору в начале фильма, вернувшись домой с работы. Вот эта песня:
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Видео: Youtube/ пользователь: Дед Клюквороб
- Песню "Мыла Марусенька белые ноги" Леонов пел в каждом фильме Данелии, где он снимался.
- Данелия специально настаивал на том, что музыка инопланетян должна звучать не только непривычно для человеческого уха, но и максимально отвратительно. Ради этого он заставил композитора Гию Канчели сократить партитуру сперва до четырех, а затем и всего до двух нот, а также добавил к дуэту скрипки и синтезатора такие могучие инструменты, как старинный ржавый замок и кусок стекла, по которому скребли бритвой. Играть на стекле должна была ассистентка по актерам Елена Судакова, но и она не смогла вынести этого звука. В итоге скрести бритвой по стеклу и страдать от этих гармоний пришлось лично Гии Канчели.
- Пока писали сценарий, умер Андропов, и новым генсеком был избран Черненко. Константин Устинович. Перед "Кин-дза-дза!" явственно замаячила перспектива запрета, поскольку на протяжении всего фильма большинство персонажей, иногда и по нескольку раз, повторяли слово "ку", которое запросто могло быть воспринято цензурой как скользкий намек на инициалы первого лица страны. Данелия и Габриадзе стали срочно думать, чем бы заменить нежданную крамолу. Но пока решали – Черненко уже умер, и слово "ку" сохранилось.
- Зато, когда пришел Горбачев и началась антиалкогольная кампания, фильм все равно пришлось подвергнуть цензуре. По сценарию у Гедевана в сумке лежала бутыль не с уксусом, а с чачей – грузинским виноградным самогоном. По новому указу за самогоноварение стали давать до 8 лет, так что при озвучке чачу в срочном порядке заменили уксусом, а из фильма выкинули сцену грандиозной отвальной пьянки землян и плюкан, в результате которой перебравшие Уэф и Би промахиваются мимо Земли и прилетают на Альфу.
- В титрах значится некий Рене Хобуа. Это не актер, не оператор и не художник, а самый обычный грузинский строитель, которому Данелия пообещал, что всегда будет указывать его имя в титрах своих картин.
- Фильм "Кин-дза-дза!" совершенно точно смотрел нынешний президент США Барак Обама. По свидетельству его сестры, у них в доме была русская кассета "с каким-то идиотским фильмом", которую Барак крутил постоянно, после чего на все вопросы отвечал: "Ку!"
Фото: matchmania.ru
Коллективный разум интернета предлагает следующие версии: 1) от Константин Циолковский, 2) ЦК наоборот, 3) от грузинского "кецэ" – специальная глиняная сковорода, в которой подают горячие блюда, чтобы они не остывали на столе, 4) от романа А. Беляева "Звезда Кэцэ", 5) от "Kc" – обозначения кроны на чешских монетах, 6) просто сокращение, которое означает то ли "концентрированная ценность", то ли "конечная цель".
Есть и еще один вариант – в Барнауле в те времена существовала спичечная фабрика имени Клары Цеткин.