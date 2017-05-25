Юбилей гостиницы "Украина". Фото

Световое шоу прошло в честь 60-летия гостиницы "Украина", передает телеканал "Москва 24".

Зрителям показали на фасаде советские барельефы, "Рабочего и колхозницу", эмблему Олимпиады-80 и олимпийского мишку.

Гостиница является самой высокой в Европе (с учетом шпиля). Кроме того, здесь представлен самый обширный номерной фонд среди всех пятизвездочных отелей столицы. Рекордной признана и длина крытого бассейна в гостинице – 50 метров.

Сейчас в пятизвездочной гостинице расположены рестораны и бары, конференц-центр, клуб с бассейном, тренажерным залом, сауной, русской баней и турецким хаммамом, массажными кабинетами, салоном красоты и детским уголком.

Среди почетных гостей высотки – итальянский актер Марчелло Мастроянни, киргизский писатель Чингиз Айтматов, французская певица и актриса Патрисия Каас, музыкант Борис Гребенщиков, певица Тамара Гвердцители, композитор Раймонд Паулс, актриса Алиса Фрейндлих и многие другие.