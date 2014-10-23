Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 03:45

Щукинское училище отмечает 100-летний юбилей

Выставка к 100-летию Театрального института открылась в столице

23 октября театральный институт имени Щукина отмечает столетний юбилей. В этот день на сцене Театра имени Вахтангова в Москве состоится праздничный вечер, в котором примут участие выпускники легендарного училища.

Датой основания Щукинского училища принято считать 23 октября 1914 года - в этот день молодой Евгений Вахтангов провел первое занятие с артистами, организовавшими любительскую театральную студию.

Щукинскому театральному институту исполнилось 100 лет

Название вуза неоднократно менялось - Мансуровская студия, Московская драматическая студия Вахтангова, третья студия МХАТ. Неизменным оставалось одно - из стен "Щуки" всегда выходили талантливые актеры, чьи имена известны всей стране.

В числе выпускников знаменитого училища - Владимир Этуш, Юлия Борисова, Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Михаил Борисов, Павел Любимцев, Анна Дубровская, Александр Гордон и многие другие.

