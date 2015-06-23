Телефонист и ученый: 10 неизвестных фактов из жизни Валерия Меладзе

Фото: ТАСС/ Андрей Михеев

23 июня Валерий Меладзе, песни которого неизменно становятся хитами, отмечает 50-летний юбилей. Об инженерном образовании артиста, шалостях на нефтеперерабатывающем заводе, первом шлягере и всенародной любви – в материале M24.ru.

Певец Валерий Меладзе – фигура, стоящая в нашем шоу-бизнесе особняком. Он абсолютно самобытен и узнаваем: благодаря фирменному тембру и яркому репертуару Меладзе невозможно спутать ни с одним из его сценических коллег. Зрители впервые увидели артиста на сцене в 1993 году, и, казалось бы, за это время, узнали о нем все, однако это не так. M24.ru нашел 10 неизвестных фактов из жизни юбиляра.

1. Школа

Валерий Меладзе родился в Батуми, где и окончил среднюю школу. Причем назвать его прилежным учеником было никак нельзя. От школьных требований дисциплины, собранности и прилежности ему становилось по меньшей мере скучно. Будущий певец развлекал себя как мог. Однажды вместе с приятелями он забрался на территорию секретного объекта – Батумского нефтеперерабатывающего завода. Мальчишки увидели стоявший во дворе завода трактор и скрутили с него несколько деталей, но вынести их тихо им не удалось. Разразился страшный скандал. Меладзе даже хотели выгнать из школы, но спасли родители – они убедили педагогов и директора оставить ребят в учебном заведении.

2. Мечты

Валерий мечтал не о сцене, а о космосе, как любой нормальный мальчишка того времени. Он ходил в авиамодельный кружок, собирал модели и вполне логично рассуждал, что, когда вырастет, станет конструктором или инженером. Однако спустя время увлечение летательными аппаратами сменилось любовью к... телефонам.

3. Телефоны и корабли

Меладзе даже пошел работать на телефонную станцию, ремонтировал линии, но его раздирали внутренние сомнения, правильное ли дело он выбрал.Уйдя с должности телефониста, будущий артист внезапно для родных и близких кардинально меняет сферу интересов и поступает в Николаевский кораблестроительный институт. Выбор был обусловлен не столько привязанностью к морю, сколько желанием получить образование. К тому же в этом институте учился его старший брат Константин. Несмотря на то, что Меладзе вполне успешно окончил учебное заведение, знаменитого инженера из него не вышло. Карьеру технаря разрушила музыка.

4. Наука

Несмотря на уже четко оформившееся увлечение музыкой, артист поступает в аспирантуру и защищает диссертацию с совершенно непроизносимым названием: "Интенсификация обменных процессов в ионитном фильтре с псевдовиброожиженным слоем катиона".

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

5. Клипы

Первым хитом Валерия Меладзе стала композиция "Не тревожь мне душу, скрипка". Клип на эту песню крутили на всех телеканалах страны. Режиссером выступила тогда еще никому неизвестная Лина Арифуллина. Клип Меладзе снимали в съемной квартире на окраине Москвы. Ролик настолько покорил зрителей и режиссеров, что стал основателем новой моды – белоснежных клипов. Написал песню, как и все будущие хиты Валерия, его брат Константин. Впрочем, он даже не рассчитывал, что ее споет брат – композицию он штрихами набросал еще в институте.

6. "Сэра"

Один из главных хитов Валерия песня "Сэра" изначально не имела никаких цыганских мотивов. Братьям просто понравилось это слово своей звукописью. Оно идеально ложилось в размер песни и красиво звучало. Когда Валерий узнал, что такое цыганское имя на самом деле существует, то очень удивился и понял, что песня приобретает новые оттенки. Тем не менее вот уже 20 лет этот хит – визитная карточка артиста, и нет концерта, чтобы поклонники в едином порыве не подпевали кумиру "Прощай, цыганка Сэра! Были твои губы сладкими, как вино..."

7. Грелки

Прекрасно развитые легкие Меладзе может использовать не только стоя у микрофона. Он умеет надувать грелки! Причем до такой степени, что они взрываются. Жаль, что этот трюк артист не показывает на своих выступлениях.

Фотогалерея 1 из 10

8. Актрисы

В последнее время для участия в клипах певец приглашает профессиональных актрис. Так, у Меладзе уже дважды снялась Лиза Боярская и звезда сериала "Оттепель" Виктория Исакова. Клип с участием Елизаветы "Небеса" благодаря наличию довольно откровенных сцен едва не вызвал скандал в обществе, но, к счастью, шум быстро утих. В клипе с Викторией Исаковой на песню "Свободный полет" Меладзе тоже связывают непростые отношения: актриса в порыве страсти даже гасит сигарету о руку своего партнера.

9. Эпоха

Любимая музыкальная эпоха Меладзе – 80-е. Артист не раз признавался, что считает это время кладезем идей и течений. Именно тогда в музыке смогли сказать новое слово, чего, к сожалению, в наши дни уже не происходит, идет сплошное повторение.

10. Праздник

Свой юбилей Константин и Валерий решили отметить общим большим концертом под названием "Полста". Состоится он в Государственным Кремлевском Дворце.

С пятидесятилетием Валерия Меладзе поздравляют его коллеги.

Виктор Дробыш:

"Валера – один из самых светлых, интересных, узнаваемых певцов на нашей эстраде. Я считаю, что он прекрасный друг, замечательный музыкант. Я искренне поздравляю его с 50-летием. У него есть только одна проблема: за свои 50 лет он не спел ни одной песни Виктора Дробыша. Но я думаю, что мы это уладим!"



Фото: m24.ru

Иосиф Пригожин:

"Мы знакомы уже половину его жизни – время летит очень быстро. Валера – настоящий мужчина, талантливый музыкант, у него потрясающие ориентиры в жизни. Сегодня праздник не только у него, но и у его друзей и близких. Мы с Валерией хотим пожелать ему удачи и здоровья! У Меладзе в жизни все отлично складывается, и мы бы хотели, чтобы так и продолжалось – чтобы все было так, как он задумывает. Он с годами, как хорошее грузинское вино – становится только ярче и насыщеннее. Мы желаем, чтобы он все это в себе сохранил, шел вперед и никогда не сдавался. Желаю ему всего того, чего пожелал бы себе. Когда-то я был одним из тех, кто уговорил его не менять фамилию – в 90-е годы он хотел взять себе псевдоним ради карьеры. Я сказал, что у него шикарная, мелодичная фамилия, и никакой другой ему не надо!"

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Ольга Косолапова, Ирина Левкович