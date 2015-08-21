Поэт-песенник Юрий Энтин готовит новую версию "Голубого щенка"

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Поэт-песенник Юрий Энтин, которому сегодня исполняется 80 лет, активно работает над новым спектаклем, в основу которого лег советский мультфильм по мотивам сказки венгерского писателя Дюлы Урбана "Голубой щенок". Об этом сообщает ТАСС.

Автор стихов к песням из фильмов "31 июня", "Приключения Буратино", "Достояние республики", "Гостья из будущего", "Приключения Электроника", "Бременские музыканты" и "По следам бременских музыкантов", "Летучий корабль", "Ну, погоди!" отмечает праздник в кругу друзей - дома у композитора Геннадия Гладкова. В гости также пожалует Василий Ливанов.

Песни знают и дети и взрослые, а фразы из них стали крылатыми: "Никто не водится со мной…", "Такая-сякая сбежала из дворца", "Вжик-вжик, уноси готовенького", "Лучший мой подарочек — это ты…" и множество других. Его соавторами в разные годы становились Геннадий Гладков, Алексей Рыбников, Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Максим Дунаевский, Марк Минков, Давид Тухманов.

Совместно с Гладковым Энтин заканчивает работу над новым вариантом "Голубого щенка". Поэт считает эту сказку лучшим своим произведением. Сюжет претерпел существенные изменения и поменял название на "Драма с собачкой".

По словам Энтина, авторы создали около 15 новых номеров для сказки. Материал предназначается для постановки в Минском драматическом театре.

С юбилеем поэта поздравил Президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля. По мнению главы государства, Юрий Энтин входит в число тех ярких личностей, которых природа щедро одарила способностями в самых разных видах творчества. Владимир Путин отметил, что не только стихи юбиляра украшают фильмы, спектакли и мультфильмы: "Вас знают и любят как замечательного драматурга и сценариста". Президент РФ пожелал Энтину здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.