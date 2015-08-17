Матроскин всея Руси: Олегу Табакову – 80 лет

Олег Табаков отмечает 80-летний юбилей

Сразу у двух московских театров есть повод собраться шумной компанией – Олег Табаков, худрук МХТ имени Чехова и "Табакерки", отмечает 80-летний юбилей.

Писать заметку о сегодняшнем юбиляре сложнее, чем о ком бы то ни было. То, что делает Олег Павлович, не может уместиться в рамках послужных списков. Табаков – человек-явление, человек-ассоциация. На вручении театральной премии "Хрустальная Турандот" об этом очень красочно сказал худрук МТЮЗа Кама Гинкас. Несколько лет назад он возил в Штаты свой спектакль "Комната смеха" по пьесе Олега Богаева, где Табаков играл главную роль – одинокого пенсионера Ивана Жукова, пишущего письма вымышленным адресатам, подчас самым фантастическим.

Постановка психологически тяжелая, экзистенциальная. Первое появление героя перед публикой в этом спектакле связано со сценографическим решением – железной будкой, из крохотного окошка которой выглядывал актер. Бывшие соотечественники приветствовали знакомый силуэт Табакова овациями, а после показа авторы организовали встречу со зрителями.

Гинкас был вне себя, когда кто-то из эмигрантов попросил Олега Павловича изобразить Кота Матроскина. Спектакль серьезный, а тут шутки какие-то! Табаков, не задумываясь, сказал фразу с интонацией героя "Простоквашино": "А я экономить буду", чем привел Гинкаса в еще большее негодование. Но постфактум режиссер понял, что Табаков для той публики – не просто любимый актер, он – воплощение Родины.

Кама Гинкас и Олег Табаков. Фото: Галина Фесенко

У Табакова четверо детей, пять внуков. Да и об актерах "Табакерки", нынешних и тех, кого вскормил этот театр, Олег Павлович говорит не иначе как о своих детях. Он обладает уникальной способностью – признавать чужой талант, восторгаться им. И в этом идет дальше, создавая условия для вчерашних старшеклассников – из разных городов России он набирает небольшую группу одаренных школьников, делится с ними своими знаниями, передает опыт в рамках собственной школы, растит в колледже будущее российского театра.

Табаков дебютировал на сцене в 14 лет, играл в пьесе Цезаря Солодаря. К 17 годам у него было уже шесть ролей и, бесспорно, он имел некоторое преимущество перед своими сверстниками, абитуриентами театральных вузов Москвы. Табаков убежден, чем раньше молодой актер получит доступ к творческой среде, тем больше у него возможностей начать реализовывать себя на профессиональном поприще. Оставаясь вне сцены, актер не может обрести веру в себя. Если говорить только об одной "Табакерке", то эти стены видели, как становились большими артистами Евгений Миронов, Владимир Машков. Нынешний цвет современной режиссуры – Кирилл Серебренников, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис тоже вписали Подвал на Чаплыгина и МХТ в свою биографию. Как говорит сам Табаков, "здесь дают летать".

Фото: m24.ru/ Юлия Чечикова

С таким джентльменским набором качеств активного деятеля культуры Олег Павлович мог бы претендовать на министерское кресло, что формально и случилось в ельцинские времена. Первый президент РФ, будучи в доброжелательных отношениях с Табаковым, предложил ему высокий пост, но дальновидный руководитель двух театров предпочел государственной службе привычную атмосферу Камергерского переулка, сыграв потом в кино роль самого главы государства в новогодней комедии "Президент и его внучка" с маленькой Надей Михалковой.

Борис Ельцин не обиделся на отказ Табакова, актер сумел четко донести до политика причины своего отрицательного решения. Табаков вообще отличается тем, что не любит идти на компромисс с совестью и не устает повторять, что нужно обладать смелостью заниматься не карьерой, а реализацией себя, стремиться оставаться интеллигентным, порядочным человеком.

В свои 80 лет у Олега Павловича наполеоновские планы – построить на Коломенской филиал МХТ имени Чехова (новая площадка, первый камень которой был заложен в прошлом сезоне, предполагает обустройство необходимой для театра сцены-трансформера на 400 мест), завершить историю с долгостроем "Табакерки" на улице Гиляровского. Неделю назад туда приезжал Сергей Собянин и констатировал, что работы практически завершены.

Коллеги поздравили худрука двух театров с юбилеем:

Игорь Миркурбанов, актер МХТ имени Чехова

"Его хочется любить. Любить бесконечно. Как собственного ребенка.

Щедрый, чистый, способный удивлять и удивляться. Радовать и вдохновлять. И возбуждать самые высокие и прекрасные чувства.

Когда думаешь о Табакове и видишь его, становишься лучше.

Олег Палыч, Вы наш родной, любимый, восьмилетний, хулиганистый, нежный мальчик."

Фото: Галина Фесенко

Димитрий Брусникин, режиссер

"Один из героев Олега Павловича говорит:" Все думают о том , как жить, но никто не думает о том, зачем жить". Я знаю, что Табаков точно знает ответ на вопрос, зачем он живет. Он подарил жизнь очень многим в прямом и в переносном смысле. Его ученики составляют цвет нашего театра и кино. И все они являются его детьми. Он очень любит свою семью. Но у него есть еще одна любовь. Эта любовь – Театр! Без него он не сможет, он просто умрет. "Дорогие мои, это талант! Такие люди редки, их нужно беречь". Беречь, понимаете!

Фото: Галина Фесенко

Виктор Рыжаков, режиссер

"Сегодня совсем необычный день. Хотя если говорить о виновнике этой необычности, то каждый день этого человека таков. Пожалуй, Олег Павлович Табаков, который сегодня достиг вполне солидного возраста, один из редчайших представителей человечества умеющих проживать свой каждый день с огромным удовольствием и радостью. Олег Павлович – истинный эпикуреец. Это философия великого жизнелюбца создает особенную атмосферу во всех профессиональных и человеческих процессах в нашем театре. "Стыдно быть несчастливым", когда-то произнес один из любимейших табаковских литераторов/авторов Александр Володин. Табаков умеет это потрясающе воплощать в жизни, при этом увлекая за собой огромное количество людей. Как он увлеченно рассматривает новых коллег, как умеет радоваться совершенно простым вещам, как умеет дружить и помогать – ходят легенды. Сегодня, хочется пожелать этому уникальному человеку долголетия. Пусть для всех мир и покой рядом с этим человеком будет всегда. Не расстаемся, дорогой человек-праздник!"

Фото: facebook.com/victor.ryzhakov

Наталья Костенева, актриса Театр п/у О. Табакова

"Олег Павлович – человек-планета, по сути своей многогранный и выдающийся!!! Помимо всеобъемлющего творческого таланта, Олег Павлович обладает редким даром заботы, заботы о нас – своих актерах, как о своих родных. Мы все это невероятно ценим и берем пример, как нужно с достоинством, душевностью жить, идти вперед, не замечая преград, сомнений. Лично меня это всегда сильно вдохновляет. Я уважаю его за то, что он смело дает дерзнуть, дает возможность артистам проявить себя, раскрыть свой талант, чего зачастую не делают другие режиссеры в других театрах. И обожаю его за его гибкий ум и тонкое, искрометное чувство юмора , такое табаковкое – солнечное и позитивное . Каждый раз после сборов труппы или совместных собраний , пообщавшись с ним, получаешь поток хорошего настроения и заряд энергии. И еще потом долго, может, даже несколько дней ходишь под этим эффектом "табаковщины", вспоминая его мысли, советы и высказывания.

Я поздравляю Олега Павловича с днем рождения! Конечно же, в первую очередь, желаю ему здоровья и еще раз здоровья. Хочу, чтобы исполнились поскорее, и, наконец, свершились все его грандиозные замыслы, которые он запланировал. Желаю, чтобы мы его только радовали.

Наверное, сложно быть человеком, на котором лежит такая ответственность за принятие многих решений и даже за судьбы молодых студентов и актеров. Это задача не из легких, но и дается она не каждому человеку, а только тому, кто с этим умело справляется. Олег Павлович – человек-легенда, и он этого звания достоин!"