Персональный Мессинг Щукинского института: Евгению Князеву – 60!

Ректору Щукинского института, актеру Вахтанговского театра Евгению Князеву исполняется 60 лет. О главных ролях и призвании Князева – в материале m24.ru.

Актерская судьба настигла Князева в том возрасте, когда молодые актеры уже играют в труппе свои первые серьезные роли. Он получил первое высшее образование в Тульском политехе, по окончании ему выдали диплом инженера подъемно-транспортных машин, после чего Князев пошел работать в конструкторское бюро. Этот пусть был выбран после неудачного поступления в Щукинское училище. Потерпев неудачу первый раз, он решил вновь попытать счастья, будучи состоявшимся специалистом в своей отрасли. Его приняли.

Евгений Князев впервые вышел на вахтанговскую сцену в спектакле “Антоний и Клеопатра”, где его партнершей была Юлия Борисова, а затем он сыграл главную роль в "Трех возрастах Казановы". Потом были Гаэтан ("Роза и Крест"), Дон Гуан ("Маленькие трагедии"), Шило ("Дело"), Обольянинов ("Зойкина квартира"), Панталоне ("Принцесса Турандот"), Григорий Незнамов ("Без вины виноватые"), Герман ("Пиковая дама").

Каренин, "Анна Каренина" (Театр имени Вахтангова)

Премьера этого спектакля в постановке литовского режиссера-хореографа Анжелики Холиной состоялась в сезоне 2012-2013. Репетировали всего сорок дней. Текст романа Толстого трансформировался в намерения и эмоции, выраженные языком пластики, а также музыки Шнитке, Чайковского, Малера, Форе.

Предложение сыграть Каренина Князев воспринял скептически – все-таки уже не мальчик, нагрузка солидная, но Холина придумала особый рисунок движений героя, который бы максимально точно раскрывал характер Каренина. Но наиболее статичный из всех. Князев буквально вышагивает по сцене, горделиво, зная себе цену. Эта черта наиболее ярко подана в сцене Каренина и подчиненных, которые на фоне этого человека-глыбы мельтешат, вьются роем как суетливые насекомые.

Каренин сдержан, словно скованный правилами хорошего тона, и те эмоции, которые пробиваются сквозь умело созданную психологическую защиту, выражены в жестикуляции – нервные движения его пальцев производят отталкивающее впечатление, и этот штрих довершает портрет мужа главной героини.

Привыкший к классическому театру, Князев не побоялся окунуться с головой в пластический эксперимент, не на шутку увлекся им. Сомнения, возникшие в начале проекта, больше не посещали актера. Способ существования его героя в контексте спектакля оказался для актера идеальным. Непосвященным кажется, что в "Карениной" танцуют профессионалы, однако это совершенно не так – хореографическое училище за плечами лишь у Ольги Лерман, исполнительницы главной роли.

Эрик Ларсен, "Посвящение Еве" (Театр имени Вахтангова)

Этой постановке уже 16 лет. Несмотря на довольно прохладный прием спектакля критикой, он продолжает жить. Конечно, главный аргумент его долголетия – дуэт Евгения Князева и Василия Ланового, так гармонично дополняющих друг друга.

Произведения современного драматурга и сценариста Эрика Шмитта, обладателя Театральной премией Французской академии, – редкие гости на столичных подмостках. Сентиментальная история в руках мастера получает неожиданную форму, схожую с детективом. Неизвестный, выдающий себя за журналиста, является к некогда популярному писателю, блистательному Абелю Знорко, ныне живущему в уединении, отшельником. В какой-то момент собеседник раскрывает карты – он муж той дамы, с которой Знорко долгие годы вел романтическую переписку. Развиваясь степенно, сюжет ошарашивает зрителя невероятными фактами.

Безутешный вдовец Эрик Ларсен, которого играет Евгений Князев, импульсивен, порой взвинчен. Перед своим оппонентом у него есть большое преимущество – он знает действительное положение вещей, и это делает его образ более устойчивым. Его внешняя неустроенность, рассеянность – скорее психологические дефекты, приобретенные за годы полуиллюзорного существования. Его супруга, любимая женщина умирает, и он не видит другого пути, как воскресить ее на страницах писем, адресованных любовнику.

Это одна из ключевых ролей Князева в нынешнем репертуаре Театра имени Вахтангова. Контракт дуэта дает ему возможность чувствовать себя свободно в этом образе.

"Вольф Мессинг: видевший сквозь время"

Наверно, самая яркая роль Евгения Князева в кино. Сериал, в основу которого лег роман известного кинодраматурга Эдуарда Володарского, вышел в 2009 году. Главный герой фильма – Мессинг, известный гипнотизер, психолог, телепат.

Несмотря на критические замечания, касающиеся биографических и исторических фактов, зрителями он был принят благосклонно. Евгений Князев признавался, что первые десять съемочных дней он работал с ощущением страха - как можно передать все возможности и способности этого человека, читавшего мысли и проникавшего в будущее? Сам актер не верит в мистику, но верит в хорошо развитую интуицию, которая помогает чувствовать намерения собеседника и даже мотивацию его последующих действий. Но, как он сам потом признавался в одном из интервью, читать мысли так, как умел это делать Мессинг, он бы не хотел.

Когда большая часть материала была отснята, Князев пошел на могилу к Вольфу Мессингу. В съемочной группе стали поговаривать – "нам сам Мессинг помогает".

Ректор Театрального института имени Щукина

Евгений Князев преподает в Театральном институте имени Щукина с 1988 года. Как художественный руководитель он выпустил курсы 1998, 2004, 2013 года (курс артистов музыкального театра). Среди его учеников – Мария Куликова, Юлия Пивень, Дмитрий Ульянов, Стас Дужников, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Владимир Яглыч, Михаил Шкловский, Мария Рыщенкова и другие.

С 2003 года Князев занимает пост ректора. Несмотря на свой статус, знает в лицо всех студентов-новичков, причем всегда представляет их коллегам-актерам, когда возникает такая возможность. В Щукинском институте ничего не изменилось со времен его собственного поступления – все так же нет отбоя от молодых людей, стремящихся в профессию актера. Сто человек на место – не шутка! Общая картина приносит Князеву удовлетворение – талантливая молодежь не перевелась.