Бригада ПВО, защищающая Москву, празднует 60-летний юбилей

В Долгопрудном отмечают юбилей бригады ПВО

На главной площади Долгопрудной прошел небольшой парад, посвященный 60-летию бригады ПВО. Эта военная часть, которую более чем полвека назад создали в Долгопрудном, защищает Москву от вторжений с воздуха.

На главной площади города собрались сотни местных жителей, чтобы поздравить военных с праздником, сообщает телеканал "Москва 24". Четвертую бригаду ПВО сформировали ровно 60 лет назад - 29 сентября 1953 года.

В ходе парада все желающие смогли взглянуть на машины, обеспечивающие безопасность над Москвой и областью. Их было представлено всего три - в том числе установка С-400 "Триумф", рассчитанная на поражение целей, которые находятся очень далеко от зенитного комплекса.

Пролететь над Москвой, впрочем, можно. Для этого необходимо иметь специальное разрешения. Информация обо всех санкционированных полетах сразу поступает в часть. Некоторые самолеты - МЧС, гражданской авиации, военной авиации - имеют собственные коридоры полетов.

После торжественной части и фотосессии на фоне зенитных комплексов, желающие смогли подкрепиться гречневой кашей и чаем из полевой кухни. В местном Доме культуры начался праздничный концерт в честь юбилея Четвертой бригады.