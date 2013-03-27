Слово за слово: Квентину Тарантино 50

Квентин Тарантино. Фото: ИТАР-ТАСС

Поклонники "Криминального чтива" и "Убить Билла" могут устроить вечеринку в бандитском стиле! Сегодня 50-й день рождения отмечает, пожалуй, один из самых успешных и эпатажных режиссеров Голливуда, а по совместительству актер и продюсер Квентин Тарантино. Добрая половина его фильмов разошлась на цитаты, а сам режиссер стал обладателем двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и "Золотой пальмовой ветви".

Фильмография Тарантино впечатляет: тут и "Бешеные псы", и "Доказательство смерти", и "Бесславные ублюдки", и "Джанго освобожденный" и многое другое. Кроме того, режиссер является соавтором целого ряда известных картин, например, "От заката до рассвета", "Прирожденные убийцы", "Отчаянный", "Четыре комнаты". Фирменный стиль режиссера - это незамысловатые разговоры, музыка в стиле ретро, придорожные кафе и много крови. M24.ru решил напомнить некоторые цитаты из фильмов Квентина Тарантино.

Криминальное чтиво

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Сюжет состоит из нескольких историй, которые переплетаются между собой и перепутаны хронологически. Мастер стиля, Тарантино, привлек к работе блестящих актеров: Джона Траволту (Винсент Вега), Сэмюэля Л. Джексона (Джус Уиннфилд), Уму Турман (Миа Уоллес), а также Аманду Палмер, Тима Рота, Харви Кейтеля, Брюса Уиллиса и других. Картина в 1998 году получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, стала триумфатором Каннского кинофестиваля как лучший фильм, премии "Золотой глобус" и других.

"- Я всегда говорил: не играй с огнем - сгоришь.

- Ты о чем?

- Не надо было делать массаж ног жене Марселаса.

- Муж, который ревностно относится к жене - это одно, но муж, который выбрасывает парня из окна за то, что тот делает массаж ног его жене - это другое дело. Массировать ее и облизывать ее - это разные вещи. Разные жанры.

- Ты когда-нибудь делал массаж ног?

- Пф... Да я мастер по массажу ног!

- Делал много раз?

- Еще бы...

- А парню ты когда-нибудь делал массаж ног?

- Да пошел ты!

- Делал?

- Отвали!

- Я устал, помассируй мне ноги...

- Не беси меня"

"Путь праведника сопровождает несправедливость себялюбцев и жестокость злодеев. Блажен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведет слабых сквозь мрак, ибо он хранит братьев своих и находит заблудших детей своих. И да обрушится месть моя на тех, кто попытается отравить и уничтожить братьев моих, и узнаешь ты, что имя мне Господь, когда тебя коснется эта кара" (Прим. ред. - Не совсем Тарантино, но многие узнали именно благодаря ему)

"Убить Билла", 1 и 2 часть

Кадр из фильма "Убить Билла"

Это второй знаменитый фильм Тарантино с Умой Турман в главной роли. На этот раз роковая блондинка играет одну из членов женского отряда наемных убийц под руководством Билла. Героиня решает завязать с кровавой профессией и исчезает, не сказав ни слова Биллу, который, между прочим, ее любовник. Она сбегает в Техас, влюбляется и вот уже намечен день свадьбы, когда в город является Билл.

"Считаешь меня садистом? Поверь, если бы я хотел, то мог бы запечь у тебя на лбу яичницу. Мне хочется верить, что даже в таком состоянии ты понимаешь, что в моих действиях нет никакого садизма. Может, по отношению к прочей падали - да. Но не к тебе… Нет, детка. В эту минуту я совершаю свой самый мазохистский поступок"

"Я хочу, чтобы ты сказала ему, что я получила от тебя всю информацию. Я хочу, чтобы он знал все, что знаю я. И я хочу, чтобы он знал, что я хочу, чтобы он знал"

"Зачем тянуть со смертью в таком красивом саду?"

"Я тебя никогда не любила. Больше того, я тебя ненавидела. Но это не значит, что я тебя не уважаю"

"Почему я все время подаю сакэ? Слушай, что я скажу. Тридцать лет ты готовишь рыбу, я подаю сакэ. Будь мы в армии, я бы уже стал генералом. - Если б ты стал генералом, я бы стал императором и все равно тебя посылал за сакэ. Так что иди за сакэ и заткнись"

Бешеные псы

Кадр из фильма "Бешеные псы"

Первый "громкий фильм" режиссера, в котором начал прослеживаться его уникальный стиль. Совершив преступление, горе-грабители собираются на заброшенном складе и пытаются выяснить, кто их подставил. Фильм получил премию кинофестиваля в Торонто и две награды Международного кинофестиваля в Каталонии.

"Эй, а почему это я - Мистер Розовый? Да, потому что ты голубой, понятно?"

"Мистер Розовый: Очень жаль, что государство накладывает на официантов налоги… Это полная фигня!.. Похоже, официанты - это одна из тех многих групп населения, которые государство регулярно дурит! Согласен подписать бумагу в их защиту, но на чай не дам"

"Мне безразлично, что ты ничего не знаешь, я все равно буду тебя пытать"

"Джанго освобожденный"

Кадр из фильма "Джанго освобожденный"

Это последняя работа Тарантино на данный момент. Действие разворачивается в преддверии Гражданской войны в США – в 1859 году – вокруг раба Джанго. Волею случая Джанго освобождает от его плантаторов известный охотник за головами по кличке Дантист. Он обещает Джанго полную свободу, если тот поможет найти двух бандитов. После этого Дантист и Джанго становятся напарниками и отправляются спасать жену Джанго. Лента получила "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, "Золотой глобус" и премию BAFTA

"Ты хочешь чтобы я изображал черного работорговца? Нет ничего низменнее, чем черный работорговец. Черный работорговец низменнее даже черного дворецкого"

"Понимаете, вы хотите купить у меня ужасного боевого негра, который будет рвать всех, но те боевые негры, которых я вам показывал - это все что у меня есть на продажу. - А он не хочет покупать негров, которых ты хочешь продать. Он хочет негра, которого ты продавать не хочешь. - Но я не продаю негров, которых не хочу продавать"

