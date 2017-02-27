Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2017, 12:31

Культура

Премьер-министр РФ поздравил актера Авангарда Леонтьева с 70-летием

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Дмитрий Медведев поздравил актера театра и кино Авангарда Леонтьева с 70-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что Леонтьева знают не только по его театральным и киноролям, но и как мастера "звучащей" литературы. Медеведев отметил большую популярность сольных чтецких программ артиста по литературным произведениям.

Кроме того, премьер отметил заслуги Леонтьева-педагога. "Благодаря вашей педагогической деятельности появилось новое поколение артистов, которые стали настоящими звездами", – говорится в телеграмме.

Авангард Леонтьев окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1968 году. С 1976 года в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас – РАТИ-ГИТИС) и с 1985-го – в Школе-студии МХАТ преподавал на курсах под руководством Олега Табакова. Учениками Авангарда Леонтьева были Владимир Машков, Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Анастасия Заворотнюк, Олеся Судзиловская, Максим Дрозд и другие актеры.

С 2004 года Леонтьев является актером труппы МХАТ им. А.П. Чехова, а также выступает с сольными программами, в ходе которых исполняет произведения Льва Толстого, Николая Лескова, Антона Чехова и Фазиля Искандера.

Леонтьев принял участие в съемках около 40 фильмов и сериалов. Среди них – роли в картинах "Смешные люди" Михаила Швейцера по мотивам рассказов Антона Чехова (1977), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" Никиты Михалкова (1979), "Один и без оружия" Владимира Хотиненко и Павла Фаттахутдинова (1984), "Серп и молот" Сергея Ливнева (1994), "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Среди наград и премий Леонтьева – орден Дружбы (2009), Государственная премия РФ (1994, за роль Чичикова в спектакле Творческого центра имени Вс. Мейерхольда "Нумер в гостинице города NN" по поэме Николая Гоголя "Мертвые души"), премия Международного театрального фестиваля "Контакт-1995" (Торунь, Польша) и премия Олега Табакова (2011).

юбилеи актеры новости культурного мира Авангард Леонтьев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика