Премьер-министр РФ поздравил актера Авангарда Леонтьева с 70-летием

Дмитрий Медведев поздравил актера театра и кино Авангарда Леонтьева с 70-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что Леонтьева знают не только по его театральным и киноролям, но и как мастера "звучащей" литературы. Медеведев отметил большую популярность сольных чтецких программ артиста по литературным произведениям.

Кроме того, премьер отметил заслуги Леонтьева-педагога. "Благодаря вашей педагогической деятельности появилось новое поколение артистов, которые стали настоящими звездами", – говорится в телеграмме.

Авангард Леонтьев окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1968 году. С 1976 года в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского (сейчас – РАТИ-ГИТИС) и с 1985-го – в Школе-студии МХАТ преподавал на курсах под руководством Олега Табакова. Учениками Авангарда Леонтьева были Владимир Машков, Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Анастасия Заворотнюк, Олеся Судзиловская, Максим Дрозд и другие актеры.

С 2004 года Леонтьев является актером труппы МХАТ им. А.П. Чехова, а также выступает с сольными программами, в ходе которых исполняет произведения Льва Толстого, Николая Лескова, Антона Чехова и Фазиля Искандера.

