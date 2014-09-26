Актер Олег Басилашвили празднует 80-летний юбилей

Олегу Басилашвили исполнилось 80 лет

Знаменитый советский и российский актер Олег Басилашвили празднует юбилей. Народному артисту СССР исполнилось 80 лет.

Олег Басилашвили родился в 1934 году в Москве. В 1956 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего был приглашен в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола.

В 1959 году перешел в Большой драматический театр имени Горького, где вскоре стал один из ведущих актеров.

Параллельно с деятельностью на театральных подмостках Басилашвили снимался в фильмах. В его активе - около 80 ролей в различных кинолентах.

Настоящую славу Басилашвили принесла роль Юрия Самохвалова в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман". Знаменитому режиссеру понравилось работать с Басилашвили, и вскоре актер появился в "О бедном гусаре замолвите слово" и "Вокзале для двоих".

Снимался Басилашвили и в сериалах. В частности, он сыграл прокурора Санкт-Петербурга в популярном сериале "Бандитский Петербург" и шефа мафии в комедийной саге "Что сказал покойник".

В 1984 году Олегу Басилашвили было присвоено звание Народного артиста СССР.