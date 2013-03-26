Актеру Алексею Петренко исполнилось 75 лет

Алексей Петренко. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 26 марта, известный актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко отмечает 75-летний юбилей.

Среди ярких работ актера можно назвать роли Освальда в картине "Король Лир" Григория Козинцева, летчика-испытателя Юрия Строганова в фильме "Двадцать дней без войны" Алексея Германа, Петра I в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" Александра Митта, Мокия Парменыча Кнурова в драме "Жестокий романс" Никиты Михалкова, аббата Фариа из "Узника замка Иф", Пола Дика в телесериале "ТАСС уполномочен заявить...".

Алексей Петренко родился в 1938 году в селе Чемер Черниговской области УССР. В 1961 году он окончил Харьковский театральный институт и в том же году начал работать в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса, затем Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе, а с 64-го года перешел в Ленинградский театр им. Ленсовета.

С 1977 года Петренко стал актером Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978 - МХАТа, а в 1991 году стал штатным актером Киностудии им. М. Горького.

Актер активно снимается в кино, одними из последних его работ были роли Семена Михайловича в фильме "Похороните меня за плинтусом", Григория Земляникина в "Елках 2", Сталина в многосерийном фильме "Вольф Мессинг".

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 26 марта поздравил Алексея Петренко с днем рождения. "Вы по праву принадлежите к прославленной когорте мастеров, для которых кинематограф, драматическое искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни", - говорится в телеграмме.