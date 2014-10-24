Мир сатиры и юмора: театр "Сатирикон" отмечает 75-летие

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В пятницу, 24 октября, исполняется 75 лет с момента основания Ленинградского театра миниатюр, ныне известного как "Сатирикон".



Театр был основан в Ленинграде артистом Аркадием Райкиным. В 1982 году театр по совету сына Райкина – Константина переехал в Москву.

Константин Райкин присоединился к труппе в 1981-м, приведя с собой группу молодых, полных энтузиазма артистов.

Год спустя после переезда театру передали здание кинотеатра "Таджикистан" на северо-востоке Москвы. Но реконструкция затянулась на четыре года. Все это время артисты играли в ГЦКЗ "Россия" и на других арендованных площадках столицы.

"Сатириконом" театр начали именовать в 1987-м.

"Почему "Сатирикон"? Это связано с историей театра Аркадия Райкина. Мир сатиры и юмора. Кроме того, был такой журнал в начале прошлого века, где печатались русские писатели - Зощенко, Тэффи и другие. "Сатирикон" был у Петрония, где рассказывалось в комическом и сатирическом ключе о жизни римского общества. Был "Сатирикон" у Феллини. Нас привлекла туманность этого названия. Никто толком не знает, что это такое, но у меня есть ощущение этого слова. Корень ясен – сатира, но необязательно его придерживаться", - отметил Константин Райкин.

После смерти Райкина-старшего управление театром полностью переходит в руки Константина Аркадьевича. В 1992 году название театра вновь меняется – Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина.

В числе наиболее знаковых для театра спектаклей – "Служанки" в постановке Романа Виктюка, "Трехгрошовая опера" в постановке Владимира Машкова (спектакль посвящен 85-летию Аркадия Райкина), "Доходное место" Константина Райкина, "Макбетт" и "Король Лир" Юрия Бутусова. Сегодня в репертуаре театра спектакли "Кухня" (постановка Константина Райкина), "Однажды в деревне" (постановка Елены Бутенко-Райкиной), "Чайка" (постановка Юрия Бутусова) и другие.

Добавим, что в середине июля, когда завершится театральный сезон, начнется большая реконструкция театра "Сатирикон".