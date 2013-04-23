Комический Гамлет: 95 лет назад родился Георгий Вицин

Георгий Вицин. Фото ИТАР-ТАСС

23 апреля отмечается 95 лет со дня рождения актера Георгия Вицина. Миллионы телезрителей помнят блестяще исполненные им роли Труса из гайдаевских комедий, Хмыря из "Джентльменов удачи", Бальзаминова, волшебника и многие другие образы.

С датой рождения Георгия произошла небольшая путаница: согласно записи в церковной книге Крестовоздвиженской церкви, где крестили Вицина, он был рожден 5 апреля 1917 года. Однако позднее его мать исправила дату рождения, чтобы мальчик мог по возрасту попасть в оздоровительную лесную школу.

Официальное место рождения будущего актера – Петроград – тоже неточно. На самом деле он родился в финском курортном городе Териоки (сейчас Зеленогорск Ленинградской области).

Когда ему присваивали звание Народного артиста СССР, метрику пришлось изменить: актер, которому присваивалось столь высокое звание, не должен был быть рожден за границей.

В детстве Вицин не помышлял об актерской карьере, а в школьный драмкружок записался, чтобы избавиться от застенчивости.

В 1934 году он поступил в Театральное училище имени Вахтангова, а затем в студию МХАТ II (педагог Серафима Бирман сравнивала его с актером Михаилом Чеховым) и в 1936 году стал актером театра-студии под руководством Николая Хмелева. С 1937 года актер играл в Московском театре имени Ермоловой.

Существует версия, что Вицин впервые снялся в кино у Сергея Эйзенштейна, сыграв эпизодическую роль опричника в фильме "Иван Грозный". Однако сам актер опровергал это заблуждение, признаваясь, что никогда не встречался с Эйзенштейном.

На самом деле дебют Вицина в кино состоялся в 1945 году в музыкальной киноповести "Здравствуй, Москва!" режиссера Сергея Юткевича - там он появился в эпизоде. В 1951 году он сыграл Николая Гоголя в фильме Григория Козинцева "Белинский". В следующем году он также выступил в роли автора "Мертвых душ" в картине Григория Александрова "Композитор Глинка". Еще раз к образу русского классика Вицину пришлось обратиться 7 лет спустя в фильме "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" режиссера Владимира Карасева.

Свою первую главную роль Вицин сыграл в 1954 году в комедии "Запасной игрок". Тридцатишестилетнему актеру пришлось перевоплотиться в юного футболиста. Во время работы над этой картиной Вицин ежедневно посещал футбольные тренировки. Кстати, это не единственный случай, когда актеру нужно было играть гораздо более молодого персонажа, чем он сам. Например,

в возрасте 46 лет он снялся в роли 25-летнего Миши Бальзаминова в комедии "Женитьба Бальзаминова". Для соответствия образу пришлось накладывать такой сложный грим, что сам Вицин называл фильм "Женитьбой Бальзамированного".

Хотя Вицина прославили комедийные роли, вернее, одна - Труса в гайдаевских комедиях, он был прекрасным трагическим актером, но эту сторону его таланта зачастую могли увидеть только театральные зрители. Даже в знаменитой экранизации "Гамлета" главная роль могла достаться не Иннокентию Смоктуновскому, а Вицину. Но тот уже был занят в съемках у Гайдая. Говорят, что увидев впоследствии кадры кинопроб Вицина на роль принца датского, режиссер фильма Григорий Козинцев воскликнул: "Какого драматического актера потеряли!"

Зато кинозрители приобрели актера с редким комическим дарованием. Герой Вицина – Трус – пародия на робкого, все время сомневающегося интеллигента, – получился убедительным и достоверным. "Он нежный и по-своему поэт. В этой шайке он не вяжется с другими", – говорил сам актер о своем персонаже.

Однако эта роль, принесшая актеру успех, не "приклеилась" к нему. В своих следующих фильмах он не воспроизводил Труса, а каждый раз изобретал что-то новое. Но у всех его персонажей есть общие черты – все они мягкие, наивные, чувствительные и беззлобные люди.

Сам Вицин больше всего любил роль сэра Эндрю в экранизации шекспировской "Двенадцатой ночи" 1955 года. Эта его работа была высоко оценена и британскими критиками.

Не все знают, что Вицин очень серьезно занимался йогой. Он мог несколько минут простоять на голове, принимал позу лотоса, не ел мяса, регулярно медитировал. К йоге его приобщил Савелий Крамаров, с которым они подружились на съемках "Джентльменов удачи". Когда Крамаров эмигрировал в Америку, всю собранную им литературу о йоге – в то время запрещенной в СССР, – он передал Вицину.

Будучи одним из самых узнаваемых людей в нашей стране, Георгий Вицин не любил славы. Став знаменитостью, он не устраивал встреч с поклонниками и крайне редко давал интервью. Последние годы жизни Вицин не снимался в кино – только изредка давал концерты, на которых читал со сцены своего любимого Зощенко.