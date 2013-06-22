Актриса Людмила Иванова отмечает 80-летний юбилей

Актриса театра и кино Людмила Иванова отмечает юбилей

Актриса театра и кино Людмила Иванова отмечает юбилей. Народной артистке России исполняется 80 лет. Кинокритики называют ее "королевой эпизода". Достаточно вспомнить сыгранную ею Шуру из "Служебного романа".

Появляющийся в эпизодах образ женщины с напористым характером зрители полюбили не меньше главных героев картины. Сейчас, несмотря на проблемы со здоровьем, актриса продолжает вести активную творческую жизнь, преподает в театральном вузе и руководит детским музыкальным театром.

На счету Людмилы Ивановой более 80 ролей в фильмах. В основном, актриса играла эпизодические роли.

Ну сцене "Современника" актриса играла в таких спектаклях, как "Обыкновенная история", "Три сестры" и "Любовь и голуби".