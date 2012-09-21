"Королю ужасов" Стивену Кингу исполнилось 65 лет

Король ужасов Стивен Кинг 21 сентября празднует юбилей - ему исполнилось 65 лет. В следующем году выйдет сиквел на одно из самых известных творений писателя - роман "Сияние"

Один из самых популярных писателей современности Стивен Кинг празднует юбилей. Королю ужасов исполнилось 65 лет.

Свою карьеру писателя Стивен начал в январе 1959 года, когда вместе со старшим братом Дэвидом решил издавать собственную местную городскую газету. Братья создали местный информационный вестник под названием "Листок Дэйва", размножали каждый выпуск на старом мимеографе и распространяли среди соседей по Западному Дарему по 5 центов за экземпляр.

Дэйв отвечал за местные новости, а Стив писал рецензии на любимые телешоу и фильмы, а также короткие рассказы.

Его статьи и рассказы охотно печатали, но с романами писателю не везло - ему отказывали в публикации. Кинг даже хотел бросить любимое занятие, но его первый изданный роман "Кэрри" экранизировали. Книга стала культовой.

Одно из самых известных творений Кинга - роман "Сияние", ждет продолжение. Сиквел выйдет в 2013 году.