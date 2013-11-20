Неизвестный Алексей Баталов: куда вела дорога из МХАТовского дворика

Алексей Баталов отмечает 85-летний юбилей

В среду, 20 ноября, советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и педагог Алексей Баталов отмечает 85-летний юбилей. Зрительскую любовь артисту принесли роли в фильмах "Служу Советскому Союзу", "Мать", "Летят журавли", "Звезда пленительного счастья", "Москва слезам не верит", "Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя".

Сегодня мы решили рассказать о неизвестном Алексее Владимировиче, о человеке, который дружил с Анной Ахматовой, рос во МХАТовском дворике, познакомился с будущей женой в возрасте 12 лет и озвучивал мультфильм "Ежик в тумане".

Фото: ИТАР-ТАСС

Детство: Ахматова, МХАТ и первая любовь

Баталов вырос в актерской семье, а потому вопрос выбора профессии особенно его не беспокоил. Однако при желании молодой человек мог попробовать свои силы на литературном поприще. Тем более, что пример было с кого брать – отчим Алексея Владимировича – писатель-сатирик Виктор Ардов.



В квартире маленького Алеши в 1940-60-е годы часто бывали известные гости – Анна Ахматова (подруга мамы Баталова – актрисы Нины Ольшевской), Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. Общение с этими замечательными людьми день ото дня формировали характер мальчика, его неодолимую тягу к искусству.

Особое место в жизни Баталова занимала волевая Ахматова. В последние годы жизни поэтессы Баталов написал портрет своей знаменитой знакомой, отдавая дань ее мужеству и таланту.

Что касается периода взросления, то, по воспоминаниям самого Баталова, он рос не в песочнице, а среди театральных декораций. Некоторые бутафорные предметы Алексей лично раскрашивал. Сцена МХАТа стала для него родной буквально с первых лет жизни.

Фото: ИТАР-ТАСС

Первая любовь: Алеша + Ира

Со своей будущей первой супругой (всего Баталов сочетался браком дважды) Алексей Баталов познакомился в возрасте 12 лет. Девочку звали Ира Ротова. Дети были соседями по даче, и часто вместе играли. А после началась война, которая, казалось бы навсегда, разлучила Баталова и Ротову. Эвакуация, чужие города, мелькающие в вагоне поезда, и снова Москва, где в гостях у товарища 16-летний Алексей вновь встретил ту самую Иру Ротову.

Молодые люди решили пожениться, но регистрировать брак несовершеннолетних влюбленных отказывались. Тогда будущие супруги купили одно на двоих кольцо, на котором сделали гравировку "1948. Алеша+Ира=Любовь". До того момента, как удалось узаконить свои отношения, Алексей и Ира жили у родителей.

Театр, кино, радио

Играть Баталов начал рано. В эвакуации юношей участвовал в постановках труппы, созданной матерью. Выступали в госпиталях, залах домов культуры.

Школу-студию МХАТ, курс Виктора Станицына (дядя Баталова) Алексей Владимирович окончил в 1950 году. И тут же был зачислен в труппу Центрального театра Советской Армии. С 1953 по 1959 год играл на сцене Московского Художественного театра. С кинематографом Баталов связал свою жизнь в 1944 году. Но дебют в кино у Баталова мог состояться много раньше – в 1941-м. Тогда 13-летний Алеша пробовался на роль в картине "Тимур и его команда". Удивительно, но на съемки мальчика не пустили родители.

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1975-го Баталов – актер и режиссер "Ленфильма", а также преподаватель ВГИКа. В 2007 году Алексей Владимирович вступает в должность президента Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Помимо съемок артист успешно реализует свой творческий потенциал в качестве кинорежиссера. В 1960 году Алексей Владимирович снял картину "Шинель", вдохновившись произведением Гоголя, далее последовали "Три толстяка" по Олеше "Игрок" по Достоевскому.

Но была в жизни Баталова еще одна профессиональная страсть – радио, а точнее – радиоспектакли. В числе лучших постановок мастера - "Белые ночи" по Достоевскому, "Казаки" по Льву Толстому, "Герой нашего времени" по Лермонтову, "Ромео и Джульетта" по Шекспиру.

И напоследок еще несколько любопытных фактов. Закадровый голос Алексея Баталова звучит в мультфильмах "Загадочная планета", "Ежик в тумане", "Девочка и Дракон", "Снегопад из холодильника", "Приключения пингвиненка Лоло", в серии мультфильмов "Гора самоцветов".



Также Баталовым написано четыре сценария, по которым сняты фильмы "Три толстяка", "Зайчонок и муха", "Чужая шуба" и "Поездка в Висбаден".