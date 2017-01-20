"Шальной императрице" Ирине Аллегровой исполнилось 65 лет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Советская и российская эстрадная певица Ирина Аллегрова отмечает свой юбилей. 20 января артистке исполнилось 65 лет.

Ирина Аллегрова родилась в Ростове-на-Дону в артистической семье. Ее отец – азербайджанский театральный режиссер и актер Александр Григорьевич Аллегров – был заслуженным артистом Азербайджанской ССР и РСФСР. Мать, Серафима Михайловна Сосновская, также играла в театре и обладала оперным голосом.

С 18 лет Ирина Аллегрова начала работать в Ереванском оркестре под управлением Константина Орбеляна. Позже она выступала с оркестром под управлением Леонида Утесова, пела в ансамбле "Молодые голоса" и ВИА "Факел", где познакомилась с композитором Игорем Крутым, с которым продолжает сотрудничать и сегодня. Начиная с середины 1990-х, Аллегрова занимается сольной карьерой. Именно в этот период были написаны ее самые известные песни – "Императрица", "Безответная любовь", "Угонщица".

В 2010 году исполнительнице было присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации".

Ирина Аллегрова продолжает гастрольную и концертную деятельность: традицией стали ее ежегодные выступления на фестивалях "Новая волна" и "Рождество на "Роза Хутор". Старт большого юбилейного тура намечен на 7 марта 2017 года. Концерт состоится в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. 11 марта Аллегрова выступит в Москве в СК "Олимпийский".