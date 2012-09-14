Диктор Игорь Кириллов отмечает 80-летний юбилей

Игорь Кириллов. Фото: ИТАР-ТАСС

Народный артист СССР Игорь Кириллов отмечает юбилей. 14 сентября знаменитому диктору российского и советского телевидения исполнилось 80 лет.

Свой юбилей самый популярный диктор страны не планирует отмечать широко. Для него главной датой является день первого выхода в эфир - 27 сентября 1957 года, сообщает телеканал "Культура".

С днем рождения мастера слова поздравили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья и успехов и отметил, что Игорь Кириллов многое сделал для развития отечественного телевидения и задал своим коллегам высокую планку. "И конечно, Вас знают и любят как авторитетного и опытного наставника, воспитавшего целую плеяду замечательных профессионалов", – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

В поздравлении мэра столицы говорится, что Кириллов является выдающимся мастером телевидения – создателем и признанным лидером отечественной школы телевизионных дикторов. "Десятилетия по-настоящему талантливой, эталонной по качеству работы в эфире снискали Вам любовь и искреннее уважение миллионов телезрителей разных поколений", – отметил в своем поздравлении Сергей Собянин.

Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года. Он закончил актерский факультет училища имени Щепкина, работал в Театре на Таганке. С июля 1957 года он начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре, а вскоре победил в конкурсе на должность диктора и стал главным голосом советского телевидения. Более 30 лет Кириллов был бессменным диктором программы "Время". Он является членом Российской академии телевидения, диктором Отдела телевизионного производства Дирекции оформления эфира Первого канала. Кроме того, Кириллов – кавалер одена "За заслуги перед Отечеством" III степени.