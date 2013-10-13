Марк Захаров отмечает 80-летие

13 октября режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР, художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров отмечает 80-летие.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. После школы поступил на актерский факультет ГИТИСа и окончил его в 1955 году. Режиссерский дебют Захарова состоялся в Перми, куда молодой актер был направлен после окончания института.

Известность пришла к нему в начале 60-х годов. Поставленные Марком Захаровым в студенческом театре МГУ спектакли сделали его имя знакомым не только кругу столичной интеллигенции.

С 1965 года он был режиссером в Московском театре сатиры, а в 1973 году возглавил "Ленком", бессменным художественным руководителем которого является уже 40 лет. За эти годы Марк Захаров воспитал не одно поколение звезд российского театра.

Параллельно с работой в театре он заявил о себе и в кино. Среди режиссерских работ Захарова фильмы "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым, "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона". Как сценарист он работал над фильмами "Земля Санникова", "Звезда пленительного счастья", принимал участие в работе над сценарием к "Белому солнцу пустыни".

С юбилеем мэтра поздравил мэр Москвы. "Миллионы ценителей театрального и кинематографического искусства знают и любят Вас как корифея режиссуры. Ваши работы заслужили высокое профессиональное признание, стали неотъемлемой частью нашей культуры. Москвичи и гости столицы каждый театральный сезон становятся свидетелями замечательных премьер и режиссёрских открытий на сцене знаменитого "Ленкома", - говорится в поздравительной телеграмме.