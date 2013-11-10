Михаил Ефремов отмечает 50-летний юбилей

Михаил Ефремов отметит 50-летие на сцене

Актер театра и кино Михаил Ефремов отмечает юбилей - в воскресенье заслуженному артисту России исполняется 50 лет. Он отметит день рождения на сцене - спектаклем "Запой".

Его отец - театральный режиссер, актер и педагог Олег Ефремов, мать - актриса театра "Современник" Алла Покровская. Прапрадед Ефремова просветитель Иван Яковлев создал новый чувашский алфавит.

Впервые Михаил Ефремов вышел на сцену МХАТа еще мальчиком, в спектакле "Уходя, оглянись!" (1976). В кино снялся, тоже будучи школьником. Фильм "Когда я стану великаном" сделал его одним из самых популярных юных актеров страны.

В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил Театр-студию "Современник-2", где играли Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный-младший. В 1991-1996 годах играл в МХТ имени А.П. Чехова. С 2006 года был в жюри Высшей лиги КВН, с ноября 2009 года ведет программу "Жди меня".

В 2011-2012 годах участвовал в проекте "Гражданин поэт", в котором читал стихи на злобу дня, написанные Дмитрием Быковым в манере известных поэтов и писателей. В 2013 году совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект "Господин хороший". Суть проекта состоит в показе пяти роликов на актуальные новости недели с последующим их обсуждением в студии.

Ефремов был четырежды женат. От этих браков у актера родились шесть детей, старшему из которых 25 лет. Двое из них - Никита и Николай - тоже стали актерами.