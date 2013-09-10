Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября 2013, 11:07

Культура

Режиссер и сценарист Евгений Татарский отмечает 75-летие

Евгений Татарский. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 10 сентября, народный артист России, режиссер и сценарист Евгений Татарский отмечает 75-летие.

В свое время Татарский окончил режиссерский факультет Ленинградского института культуры, получил образование в Ленинградском гидрометеорологическом институте. После учебы зарабатывал на жизнь в качестве разнорабочего на Ленинградской киностудии научнопопулярных фильмов.

На студию "Ленфильм" Тататрский пришел в 1964 году. Поначалу он выполнял обязанности ассистента режиссера и второго режиссера.

В числе наиболее известных работ Евгения Тататрского – фильмы "Без видимых причин", "Колье Шарлотты", "Презумпция невиновности", "Тюремный романс", сериалы "Убойная сила" и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин". В сериале "Культурный слой" Татарский сыграл самого себя.

Помимо работы в кино Евгений Татарский пробовал свои силы на литературном поприще. Так, 2011 году вышла его книга мемуаров "Записки кинорежиссера о многих и немного о себе". Героями Татарского стали Олег даль, Александр Абдулов, Любовь Полищук, Марина Влади, Марина Неелова, Исаак Шварц, Сергей Курехин, Иосиф Хейфиц.

Подготовлено по материалам из открытых источников

юбилеи сценаристы Евгений Татарский

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика