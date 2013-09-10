Евгений Татарский. Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 10 сентября, народный артист России, режиссер и сценарист Евгений Татарский отмечает 75-летие.

В свое время Татарский окончил режиссерский факультет Ленинградского института культуры, получил образование в Ленинградском гидрометеорологическом институте. После учебы зарабатывал на жизнь в качестве разнорабочего на Ленинградской киностудии научнопопулярных фильмов.

На студию "Ленфильм" Тататрский пришел в 1964 году. Поначалу он выполнял обязанности ассистента режиссера и второго режиссера.

В числе наиболее известных работ Евгения Тататрского – фильмы "Без видимых причин", "Колье Шарлотты", "Презумпция невиновности", "Тюремный романс", сериалы "Убойная сила" и "Ниро Вульф и Арчи Гудвин". В сериале "Культурный слой" Татарский сыграл самого себя.

Помимо работы в кино Евгений Татарский пробовал свои силы на литературном поприще. Так, 2011 году вышла его книга мемуаров "Записки кинорежиссера о многих и немного о себе". Героями Татарского стали Олег даль, Александр Абдулов, Любовь Полищук, Марина Влади, Марина Неелова, Исаак Шварц, Сергей Курехин, Иосиф Хейфиц.

