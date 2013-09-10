Народный артист Игорь Костолевский отмечает юбилей

Игорь Костолевский. Фото: ИТАР-ТАСС

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Костолевский отмечает юбилей.

Любимому актеру нескольких поколений сегодня исполняется 65 лет. Всенародную известность и любовь актеру принесли роли в таких фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Тегеран 43", "Гараж". За свою богатую актерскую карьеру Игорь Костолевский стал известен не только в России, но и за рубежом.

"Вы посвятили себя творческой профессии, добились заслуженного успеха на актерской стезе. Вас уважают коллеги, и искренне любят зрители за яркий талант, обаяние, умение быть убедительным в каждой роли", - говорится в поздравительной телеграмме, которую президент России Владимир Путин сегодня направил актеру.

Игорь Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. После окончания школы он 2 года работал испытателем в НИИ кварцевой промышленности, а затем в 1967 году поступил в Московский инженерно-строительный институт.

Однако на 3-м курсе он ушел из института и поступил в ГИТИС. Закончив его в 1973 году, Игорь Костолевский поступил в труппу академического театра имени Маяковского.

В кино актер дебютировал в 1970 году в картине "Семья, как семья". Через 2 года он снялся в знаменитом фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие".

Известность пришла к Игорю Костолевскому с ролью декабриста Ивана Анненкова в фильме "Звезда пленительного счастья". Потом были яркие роли в картинах "Тегеран 43", где Костолевский сыграл советского разведчика Андрея Бородина, роли в фильмах "Весенний призыв", "Безымянная звезда", "Гараж", "Ася" и другие.

В театре имени Маяковского Игорь Костолевский работает уже на протяжении 40 лет. Он сыграл во многих спектаклях, в их числе роль Ивана Карамазова в пьесе "Карамазовы", роль Треплева в "Чайке", роль Торвальда Хельмера в "Кукольном доме" и многие другие.

Кроме того Игорь Костолевский участвовал в международных театральных проектах. В пьесе режиссера Франсуа Роша по произведению Самюэля Беккета "В ожидании Годо" актер сыграл роль Виктора, также он был задействован в пьесе "Орестея", "АРТ", "Виктор, или Дети у власти", "Директор театра".

В 1984 году Игорь Костолевский получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1995 году он был удостоен звания Народного артиста России. Кроме того, актеру присуждена Государственная премия за исполнение роли Подколесина в спектакле театра на Покровке "Женитьба". В 2004 году Игорь Костолевский награжден Орденом почета.

В 2009 году Игоря Костолевского наградили орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени "За большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства".