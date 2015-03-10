Чаку Норрису исполнилось 75 лет

10 марта американский актер и продюсер, мастер боевых искусств Чак Норрис, наиболее известный в России по сериалу "Крутой Уокер: правосудие по-техасски", празднует 75-летие.

Карлос Рэй Норрис-младший (настоящее имя Чака Норриса) родился в 1940 году в маленьком городке Райан, штат Оклахома. Дед Чака был чистокровным ирландцем, а мать происходила из индейцев чероки. После окончания школы Норрис вступил в ряды военно-воздушных сил США, а в 1959 году был направлен в Южную Корею. Там он и начал заниматься восточными единоборствами, в частности дзюдо. К моменту выхода из рядов армии - через три года - он уже был обладателем черного пояса.

В 1963 году Чак Норрис открыл первую школу каратэ, через пять лет их насчитывалось уже 32. В 1965 году он становится чемпионом мира по каратэ в полутяжелом весе, этот титул он удерживал в течение шести лет и ушел непобежденным в 1974 году.

Свою карьеру в мире кино Норрис начал в фильме "Путь дракона" с Брюсом Ли. При этом впервые на съемочную площадку Чака привел знаменитый, в будущем, актер Стив МакКуин, которому Норрис давал уроки каратэ в собственной школе.

В 1977 году Чак Норрис сыграл свою первую главную роль в боевике "Взломщик! Взломщик!" и вскоре стал звездой фильмов фирмы Cannon Pictures. В 1993 году актер ответил согласием на предложение телеканала CBS сыграть роль техасского рейнджера Уокера.

Трансляция первого сезона сериала "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" началась весной 1993 года на канале CBS и представляла собой показ трех пилотных серий. Последующие 200 серий выходили в эфир телеканала с 25 сентября 1993 по 19 мая 2001 года. Сериал приобрел культовый статус, транслировался более чем в 100 странах и послужил основой для полнометражного фильма.

Норрис также снимался в фильмах "Кодекс Молчания", "Вторжение в США", "Без вести пропавшие". Кроме того, в 1992 году Чак был приглашен в Москву для участия в качестве арбитра в матче по кикбоксингу между трехкратным чемпионом мира Ричардом Хиллом (США) и претендентом на этот титул Вадимом Украинцевы. Через четыре года актер открыл в столице собственный клуб - Chuck Norris Enterprise Club Beverly Hills.

Чак Норрис очень популярен в интернете. Наиболее известным интернет-мемом о Чаке являются так называемые "Факты о Чаке Норрисе". Среди них: "Чак Норрис настолько крут, что заваривает чай взглядом", "Чак Норрис засунул два пальца в розетку и убил ток", "Наносимый Чаком Норрисом удар ногой с разворота является предпочтительным способом смертной казни в 16 штатах" и многие другие.

Добавим, что в декабре 2010 года Чак Норрис был удостоен звания почетного рейнджера Техаса. Он является членом многочисленных религиозных организаций и фондов, активно пропагандирует христианство в США. В последний раз Норрис появлялся на киноэкране в фильме "Неудержимые 2", где сыграл эпизодическую роль.

Он также автор семи книг, три из которых стали бестселлерами. К его работам относятся: "Черный пояс. Патриотизм: Как пробудить Америку", "Всем бедам назло", художественные произведения "Всадники правосудия" и "Угроза справедливости".