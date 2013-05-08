Фото: shalom-theatre.ru

19 мая театр "Шалом" отметит 10-летний юбилей спектакля "Моя кошерная леди" с актрисой Викторией Тарасовой в главной роли. Примечательно, что музыку для спектакля писал знаменитый российский композитор Владимир Шаинский.

"Моя кошерная леди" - это музыкальная комедия в двух действиях по пьесе Аркадия Хайта. В этот день ее поставят уже в 400-й раз. Сюжет пьесы отдаленно напоминает "Пигмалион" Бернарда Шоу: с простой русской девушкой Лизой Дулитовой происходит череда забавных ситуаций, и со временем она становится настоящей "кошерной леди".

Организаторы обещают много гостей, общение с журналистами и зрителями, а также забавные истории из гастрольной жизни. Так, на сцену выйдут Заслуженный артист России, режиссер Лев Шимелов, актриса Виктория Тарасова и меценат спектакля Феликс Комаров. А завершится представление капустником молодых артистов театра.

По признанию самой Виктории Тарасовой, она сыграла без замен во всех спектаклях несмотря на высокую температуру и потерю голоса.

"Моя кошерная леди" не раз выезжал в гастрольные туры по США, Австралии, Новой Зеландии, Израилю и другим странам.

Начало спектакля - в 18:00.