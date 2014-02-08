Актриса Ирина Муравьева отмечает юбилей

В субботу, 8 февраля, отмечает 65-летие актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Муравьева. Взбалмошная Люда Свиридова из фильма "Москва слезам не верит", упрямая мечтательница Нина Соломатина из "Карнавала" - героини Муравьевой узнаваемы и любимы зрителями всех возрастов.

Удивительное дело, звезда экрана в молодости долго не могла попасть в "большое кино". M24.ru вспоминает, с чего начинался творческий путь известной актрисы.

Ирина Муравьева на сцене Малого театра. Фото: ИТАР-ТАСС

Муравьева родилась в Москве в семье военного инженера. История знакомства родителей Ирины Вадимовны достойна экранизации. Отец Муравьевой отправился на фронт добровольцем, в составе советской армии дошел до Германии, где освободил из плена белорусскую девушку по имени Лида. Вернувшись в Россию, молодые люди поженились, вскоре на свет появилась старшая сестра Муравьевой, а в 1949 году родилась Ирина.

После окончания школы Муравьева безуспешно пыталась поступить в несколько московских театральных вуза, год спустя снова подала документы и была зачислена в студию при Детском театре, где был минимальный конкурс. Окончив обучение, девушка осталась работать в театре, дебютировав на сцене в роли мальчика в спектакле "2001 год" по пьесе Сергея Михалкова.

Позже молодая артистка получила в заочное образование в ГИТИСе.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит". Фото: ИТАР-ТАСС

С кино у Ирины Муравьевой творческие отношения не складывались довольно долго. Девушка снималась в эпизодах телеспектаклей "Страница жизни", "Сказка о четырех близнецах" и, конечно же, мечтала о знаковой роли. В 1973 году актриса снялась в детективе "Чисто английское убийство".

Популярность пришла к Ирине Муравьевой после выхода на экран картины "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1979 год). Роль Людмилы Свиридовой принесла артистке Государственную премию СССР.

Затем последовали съемки в фильмах "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная", "Эта женщина в окне".

Работу на киноплощадке Ирина Муравьева совмещала с игрой в театре. В 1977 году начала сотрудничать с театром Моссовета, где была задействована в спектаклях "Дом на песке", "Братья Карамазовы", "Комната", "Цитата".

С 1993 года Муравьева выступает в составе труппы Малого театра. Здесь актриса играла в "Вишневом саде", "Чайке", "Власти тьмы", "Филумене Мартурано".

Кроме того, Ирина Муравьева озвучила семь мультфильмов, в числе которых "Кошкин дом", "Приключения поросенка Фунтика", "Брак" и "Теремок".