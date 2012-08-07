Сергей Собянин поздравил Софию Ротару с 65-летием

ИТАР-ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем певицу, народную артистку СССР Софию Ротару, сообщает пресс-служба правительства Москвы. Сегодня, 7 августа, София Михайловна отмечает свое 65-летие.

В поздравительной телеграмме Собянин отметил, что певица вносит большой вклад в развитие эстрадного искусства: "Ваши песни объединяют людей разных поколений, востребованы и любимы российской и зарубежной публикой. Яркий талант и безграничное обаяние позволяют Вам дарить многочисленным поклонникам новые и новые песенные шедевры".

София Ротару получила музыкальное образование, обучаясь на дирижерско-хоровом отделении Черновицкого музыкального училища, закончила Кишиневский институт искусств имени Музыческу.

С 1970-х годов музыкальные композиции в исполнении певицы регулярно становились лауреатами популярного телевизионного фестиваля "Песня года".

София Михайловна носит звание Народной артистки Украины, Молдавии и СССР. В 2002 году президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певицы орденом "За заслуги перед Отечеством".