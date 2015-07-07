Звезды спорта поздравили с десятилетним юбилеем журнал "Большой спорт"

Фото предоставлено пресс-службой "Большого спорта"

24 июня в концертном зале "Известия Холл" состоялось празднование юбилея журнала "Большой спорт". Изданию исполнилось десять лет.

Организатором торжественного приема выступил главный редактор журнала Алексей Немов, в прошлом знаменитый гимнаст.

В ходе праздничной церемонии чемпионы и призеры международных соревнований поблагодарили представителей бизнеса за благотворительные инициативы в области спорта и спонсорскую поддержку.

Награждены были концерн Mercedes-Benz, Coca-Cola и ряд других компаний. В церемонии приняли участие такие знаменитые спортсмены, как Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Светлана Хоркин и Динара Сафина.

В честь десятилетия журнала "Большой спорт" бренд IWC учредил специальную награду – за выдающийся вклад в развитие российского и мирового спорта. Первой ее обладательницей стала Исинбаева.