07 апреля 2015, 17:44

Культура

В Театре "Шалом" в 600-й раз покажут "Кота Леопольда"

Фото предоставлено пресс-службой театра

12 апреля в Московском театре "Шалом" в 600-й раз покажут детский мюзикл "Кот Леопольд". Спектакль идет на сцене с 1998 года, сообщает пресс-служба театра.

Кот Леопольд – герой советского мультсериала, которого донимают двое хулиганов-мышей. Мультсериал снимался на творческом объединении "Экран" в 1975–1993 годах.

В основу музыкального представления, которое с 1998 года идет в театре "Шалом", легла пьеса Аркадия Хайта и Александра Левенбука "День рождения кота Леопольда".

600-й спектакль состоится на сцене Центра драматургии и режиссуры (Ленинградский проспект, 71).

Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы
юбилеи Шалом Кот Леопольд

