90-летие Этуша театр Вахтангова отмечает спектаклем-бенефисом

"Афиша": Cпектакль "Окаёмовы дни" с Владимиром Этушем

Месяц назад народному артисту СССР Владимиру Этушу исполнилось 90 лет. Театр Вахтангова отмечает его юбилей бенефисом - спектаклем "Окаёмовы дни" по пьесе Александра Афиногенова "Машенька".

Профессор Петр Михайлович Окаемов любит только науку и никого не пускает ни в душу, ни в дом. На страже - преданная домработница Мотя, которая вот уже 40 лет служит обожаемому хозяину. Единственный сын профессора сбежал в Сибирь за прекрасной незнакомкой, женился на ней, а потом внезапно умер, не успев помириться с отцом. У него осталась дочь, и вот однажды внучка является к деду в Москву.

Оказывается, и ученому есть чему поучиться - любить, прощать и радоваться жизни, тем более что не за горами война.

"Не напрасно в название спектакля вынесена фамилия. Нас интересует Род, Семья. Как мучительно иногда эти понятия складываются в живое человеческое сообщество", - приоткрывает замысел режиссер спектакля Родион Овчинников.

Александр Николаевич Афиногенов, написавший "Машеньку", прожил всего 37 лет и погиб в 1941 году при фашистской бомбардировке в Москве. Успех пришел к нему не сразу, его первой работой, получившей успех, стала пьеса "Далекое", написанная в 1935 году и поставленная в театре Вахтангова режиссером И. М. Толчановым. В 1937 году Афиногенов был исключен из партии по ложному доносу, его пьесы были сняты. Впоследствии драматурга оправдали, и он смог вернуться к работе.

"Машенька" считается самой задушевной из пьес Александра Афиногенова. Как он сам признавался, он пришел к "Машеньке" "от страстного желания побыть среди хороших людей, сердечной теплоты и подлинной дружбы".

В июне "Окаёмовы дни" можно будет посмотреть 7-го и 20-го числа, а потом только в сентябре - 8-го и 27-го. Цена билета - от 800 рублей.

Кстати, спектакль, поставленный к предыдущему юбилею Этуша, - "Дядюшкин сон" до сих пор собирает в театре полные аншлаги и считается одной из визитных карточек театра.