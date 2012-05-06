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06 мая 2012, 13:31

Владимиру Этушу исполнилось 90 лет

юбилеи

Фото: Алексей Никишин

Сегодня отмечает свое 90-летие Владимир Этуш, выдающийся актер и мастер острохарактерных ролей, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы отправил юбиляру поздравительную телеграмму. "Всенародно любимый актер, Вы внесли огромный вклад в развитие отечественного кинематографа, приумножение его замечательных традиций. Ваш юбилей — большое неординарное событие для москвичей, всех ценителей искусства театра и кино. Яркие незабываемые роли, созданные Вами за годы творческой деятельности, являются образцом высочайшего мастерства и безупречного художественного вкуса", - говорится в поздравлении градоначальника.

Напомним, что Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. В годы ВОВ он воевал на фронте в офицерском звании, был тяжело ранен. В 1945 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина и поступил на работу в театр Вахтангова, где очень скоро стал одним из ведущих актеров. В кино Этуш начал сниматься в 1953 году. Больше всего зрителям запомнились и полюбились его роли в фильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "Двенадцать стульев", "Приключения Буратино". За свою карьеру актер успел принять участие в съемках более чем 40 кинолент.

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