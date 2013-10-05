Инна Чурикова отметит юбилей на сцене "Ленкома"

Инна Чурикова отмечает юбилей

Сегодня, 5 октября, отмечает юбилей выдающаяся советская и российская актриса Инна Чурикова. Свое 70-летие она отпразднует на сцене - сыграет Алиенору Аквитанскую в "Аквитанской львице" по пьесе Джеймса Голдмена "Лев зимой".

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее в Башкирии. Ее отец был сотрудником Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, а мать – агрохимиком, профессором, доктором сельскохозяйственных наук, сотрудником Ботанического сада МГУ. Инна Чурикова окончила Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в 1965 году. В том же году начала служить в Московском театре юного зрителя, позже работала по договорам, а с 1975 года стала актрисой "Ленкома".

Впервые в кино Инна Чурикова снялась будучи еще студенткой – в 1960 году. Это был фильм на атеистическую тему "Тучи над Борском" режиссера Василия Ордынского. Но звездой кинематографа Чурикову сделала роль Марфушеньки-душеньки в знаменитом фильме Роу "Морозко". Отметим, что игру актрисы оценили и за рубежом – посол Чехословакии Ярослав Башта за роль Марфуши вручил ей серебряную медаль Масарика.

В дальнейшем Инна Михайловна снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные ее мужем, режиссером Глебом Панфиловым. Это ленты "Мать", "Васса", "Валентина", "Начало", "В огне брода нет" и другие.

В 1994 году Инна Чурикова снялась в главной роли в фильме "Курочка Ряба" Андрея Кончаловского. Этот фильм стал продолжением картины "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Согласно сценарию, со времен событий первого фильма прошло 30 лет – действие происходит в 1990-е годы в российской глубинке. В ленте в фантасмагорической манере показа противоречивая жизнь деревни. Ася Клячина – сварливая деревенская женщина с папиросой, которая разговаривает с курицей, выпив самогона. Именно ее и сыграла Инна Чурикова.

Из последних крупных киноролей Инны Михайловны – роль Лизаветы Прокофьевны в телесериале "Идиот" Владимира Бортко, роль Мэри Градовой в киноромане "Московская сага" Дмитрия Барщевского, Анна Иоанновна в "Тайнах дворцовых переворотов" Светланы Дружининой и многие другие.

Сегодня Инна Чурикова отметит свой юбилей на сцене родного театра "Ленком", служению которому отдала почти 40 лет жизни.